Geheugenprijzen blijven de pan uit rijzen, Q1-groei van 95 procent

TrendForce heeft zijn prognose voor de geheugenprijzen voor het eerste kwartaal van 2026 drastisch naar boven bijgesteld. De contractprijzen voor DRAM zullen naar verwachting met ongeveer 90 tot 95 procent stijgen ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook voor NAND-flash wordt een enorme stijging verwacht, met prijzen die naar verwachting met 55 tot 60 procent zullen toenemen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Pc’s, servers en andere apparatuur zullen onder de streep tevens duurder worden, al verschilt dit sterk per product.

Uit het laatste TrendForce-onderzoek blijkt dat de vraag naar AI en datacenters in het eerste kwartaal van 2026 aanhoudt. Als gevolg daarvan verslechteren de vooruitzichten voor de wereldwijde onbalans tussen vraag en aanbod op het gebied van geheugen. TrendForce voorspelde oorspronkelijk dat de contractprijzen voor conventionele DRAM met 55-60 procent op kwartaalbasis zouden stijgen, maar heeft dit nu bijgesteld naar 90-95 procent, wat bijna een verdubbeling betekent. Ook de voorspellingen voor NAND-flash zijn gestegen van 33-38 procent naar 55-60 procent. TrendForce merkt op dat deze geschatte toename nog verder kan stijgen, een onheilspellende boodschap.

Dit volgt het inmiddels bekende patroon dat halverwege 2025 is ingezet. Tussen juli en november vorig jaar steeg de prijs van 1 TB TLC NAND volgens Phison-CEO Khein-Seng Pua van 4,80 dollar naar 10,70 dollar. De spotprijzen voor DRAM en NAND, oftewel de kosten van geheugenchips voor IT-leveranciers voordat ze in een product worden verwerkt, zijn hier de belangrijkste indicator. Sinds september zijn deze spotprijzen gestegen van relatief betaalbaar naar historische hoogtepunten.

PC- en serversegmenten het hardst getroffen

De pc-verkopen in het vierde kwartaal van 2025 overtroffen niettemin de verwachtingen, wat bijdroeg aan een inmiddels nijpend tekort aan pc-DRAM. Zelfs tier-1 pc-OEM’s (o.a. Dell, HP, Lenovo) met gegarandeerde toewijzingen hebben te maken met dalende voorraadniveaus. In deze door verkopers gedomineerde markt zullen de pc-DRAM-prijzen in het eerste kwartaal van 2026 naar verwachting met meer dan 100 procent stijgen ten opzichte van het vorige kwartaal. Hoe dit zich vertaalt naar de productprijs verschilt: het is mogelijk dat OEM’s hun aanbod verkleinen en de geleverde RAM-capaciteit beperken. Een terugkeer naar 16GB aan RAM voor laptops in het middensegment en 8GB bij budgetsystemen ligt voor de hand om de prijzen stabiel te houden.

Server-DRAM kampt met soortgelijke beperkingen. Grote cloudserviceproviders en server-OEM’s in Noord-Amerika en China bleven tot januari onderhandelen over jaarlijkse langetermijnovereenkomsten voor DRAM. De intense concurrentie tussen kopers om het beperkte aanbod zal de prijzen voor server-DRAM naar verwachting met ongeveer 90 procent per kwartaal doen stijgen. Ook hier zou dit de grootste stijging op kwartaalbasis ooit zijn.

Door de groeiende kloof tussen vraag en aanbod zijn de contractprijzen voor LPDDR4X en LPDDR5X in dezelfde periode met ongeveer 90 procent gestegen, wat, zoals we inmiddels mogen aannemen, de sterkste stijging in hun geschiedenis is. De meeste contracten met Amerikaanse smartphonemerken zijn eind vorig jaar afgerond, terwijl de onderhandelingen met Chinese leveranciers naar verwachting tegen het einde van februari aanzienlijke vooruitgang zullen boeken.

Beperkingen in NAND-flashcapaciteit verslechteren

Hoewel de ordervolumes voor het eerste kwartaal van 2026 de productiecapaciteit van leveranciers ruimschoots overschrijden, blijven geheugenproducenten optimistisch over de winstgevendheid van DRAM. Ze verplaatsen dan ook proactief productielijnen van NAND naar DRAM. Deze verschuiving beperkt de uitbreiding van de NAND-flashcapaciteit nog verder. Productiestijgingen kunnen alleen worden bereikt door geleidelijke procesupgrades, waardoor het moeilijk is om de capaciteitstekorten op korte termijn op te lossen. Zelfs als NAND niet met dezelfde vraagcrisis te maken heeft, zal de verslechterende aanvoer ongetwijfeld ervoor zorgen dat de voorspellingen van TrendForce binnenkort werkelijkheid worden.

Analisten uit de sector melden dat tot 70 procent van de geheugenchip-producten die in 2026 wereldwijd worden geproduceerd, bestemd zal zijn voor AI-datacenters. Het is dan ook geen verrassing dat de prijzen instabiel blijven. De schatting van TrendForce is dan ook waarschijnlijk niet meer dan dat: een gefundeerde bewering.