GitHub wijkt uit naar AWS door groei AI-ontwikkeling

Microsoft zet extra capaciteit van Amazon Web Services (AWS) in om GitHub draaiende te houden nu het platform wordt geconfronteerd met een ongekende groei van AI-gegenereerde softwareontwikkeling.

Dat meldt Business Insider op basis van ingewijden in een artikel. RunTimeWire citeert uit dat artikel. De stap naar AWS is opmerkelijk, omdat Microsoft werkt aan een volledige verhuizing van GitHub naar zijn eigen cloudplatform Azure.

Volgens Business Insider was het oorspronkelijke plan om GitHub uiterlijk in 2027 volledig op Azure te laten draaien. De sterke toename van activiteiten op het platform heeft die planning echter onder druk gezet. Microsoft zou daarom tijdelijk AWS-capaciteit inzetten om de belasting op te vangen en de beschikbaarheid van de dienst te verbeteren.

Microsoft bevestigde tegenover Business Insider dat het bedrijf een bredere multicloudstrategie onderzoekt om extra schaalbaarheid en flexibiliteit te realiseren. Daarbij wees het op de sterke groei van zogenoemde agentic development, waarbij AI-systemen zelfstandig code schrijven, testen en aanpassen.

AI-agents zorgen voor nieuwe belasting

De opkomst van AI-codingtools heeft de aard van het verkeer op GitHub ingrijpend veranderd. Waar ontwikkelaars voorheen handmatig code toevoegden en aanpasten, genereren AI-agents in hoog tempo nieuwe code, pull requests en testcycli. Daardoor neemt niet alleen het aantal transacties toe, maar groeit ook de druk op databases, opslag, zoekfuncties en automatiseringssystemen.

GitHub maakte eerder al bekend dat het bedrijf de capaciteit van zijn infrastructuur fors moest uitbreiden. Wat begon als een plan om de omgeving tien keer groter te maken, werd later bijgesteld naar een architectuur die dertig keer meer belasting moet kunnen verwerken. Die aanpassing volgde nadat het gebruik van AI-ontwikkeltools eind 2025 sneller toenam dan verwacht.

Ondanks de tijdelijke inzet van AWS blijft Microsoft werken aan de verhuizing van GitHub naar Azure. De voortgang daarvan is zichtbaar. Een aanzienlijk deel van het verkeer wordt inmiddels vanuit Azure afgehandeld en ook de replicatie van repositories is vrijwel volledig gemigreerd.

Toch blijft de betrouwbaarheid een aandachtspunt. De afgelopen maanden kampte GitHub meerdere keren met verstoringen die gevolgen hadden voor ontwikkelaars. Problemen met databases en achterliggende systemen leidden tot onderbrekingen van onder meer pull requests, GitHub Actions en andere veelgebruikte functies.

Strategisch belang neemt toe

De druk op GitHub is groter geworden doordat het platform een centrale rol speelt in Microsofts AI-strategie voor softwareontwikkeling. GitHub Copilot is uitgegroeid tot een van de belangrijkste producten waarmee Microsoft AI naar ontwikkelaars brengt. Storingen raken daardoor niet alleen GitHub zelf, maar kunnen ook invloed hebben op bredere AI-initiatieven van het bedrijf.

Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe. Nieuwe AI-georiënteerde ontwikkelomgevingen zoals Cursor en Claude Code van Anthropic proberen delen van de ontwikkelworkflow over te nemen. Voor Microsoft is het daarom essentieel dat GitHub betrouwbaar blijft functioneren terwijl het platform wordt aangepast aan een nieuwe generatie AI-gestuurde ontwikkelprocessen.

Volgens Business Insider laat de tijdelijke inzet van AWS vooral zien hoe groot de vraag naar infrastructuur voor AI inmiddels is geworden. Zelfs hyperscalers als Microsoft blijken soms aanvullende capaciteit nodig te hebben om de groei van hun eigen diensten op te vangen.