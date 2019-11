Python 3.8 introduceert Walrus Operator en meer

Python 3.8 is in oktober van dit jaar uitgebracht, met nieuwe mogelijkheden om ontwikkelaars te helpen effectief en efficiënt te coderen. We geven een overzicht van de belangrijkste updates.

Python is nog steeds een populaire, algemene open source programmeertaal die onder meer wordt gebruikt voor server-side webdevelopment en softwareontwikkeling.

Walrus Operator en andere belangrijke updates

Een van de meest opvallende toevoegingen in de laatste update van Python is de ‘Walrus Operator’, die vanwege de syntax, die op het dier lijkt, zo is genoemd.

Volgens de documentatie over de release kent de nieuwe syntax waarden toe aan variabelen als onderdeel van een grotere expressie, en kan deze worden gebruikt om de omvang van de programming loops te verkleinen, bijvoorbeeld door expressions te matchen waar match objects twee keer nodig zijn.

Provisional-only parameters (/) hebben nu ook ondersteuning in Python, wat betekent dat sommige parameters positioneel zijn gespecificeerd, en dus niet als keyword arguments worden gebruikt.

Op die manier kunnen pure Python-functies het gedrag van bestaande C-gecodeerde functies nabootsen. Dit betekent dat keyword arguments kunnen worden uitgesloten wanneer de parameternaam niet nodig is. Ook kan de parameternaam worden gewijzigd zonder de code te beïnvloeden.

Debuggen en self-documenting expressions

De nieuwste versie bevat ook functies die zijn ontworpen voor het debuggen en zelf-documenteren van expressions. Zo biedt 3.8 ondersteuning voor een nieuwe syntax in Python’s f-string.

In de documentatie-notities staat: “Een f-string zoals f'{expr=}’ zal zich uitbreiden naar de tekst van de expressions, een =-teken, en vervolgens de representatie van de geëvalueerde expression. De gebruikelijke f-string format specifiers laten meer controle toe over hoe het resultaat van de expressie wordt weergegeven. De =-specifier zal de hele expression weergeven zodat berekeningen kunnen worden getoond.”

Bovendien gebruikt Python nu dezelfde API in de release en de debug modus. Op Unix, wanneer met Python is gebouwd in debug-modus, is het nu mogelijk om C-extensies gebouwd in release mode en C-extensies gebouwd met behulp van de stabiele API te laden.

Python heeft ook nieuwe functies toegevoegd om de veiligheid te verhogen, prestaties te optimaliseren en heeft gewerkt aan het verbeteren van Python’s C engine based backend, waardoor meer mogelijkheden voor dataverwerking binnen de C API mogelijk zijn.

Python 3.8 is beschikbaar op de Python-downloadpagina.