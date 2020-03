Uber lanceert tool om overbodige code op te schonen

Uber heeft Piranha aangekondigd, een tool die automatisch verouderde en onnodige code uit projecten verwijdert. Oorspronkelijk werd Piranha gecreëerd om ontwikkelaars te helpen overbodige code uit de apps van het bedrijf te halen, maar de tool is nu open-source beschikbaar.

Specifiek ruimt de tool verlopen feature flags op, softwarecomponenten voor continuous delivery (CD). Feature flags, ook wel bekend als feature toggles, functioneren als een soort aan/uit-knop voor code. Uber gebruikt ze om te helpen bij het testen van nieuwe functies in apps, voordat ze worden vrijgegeven voor algemene beschikbaarheid. Feature flags bieden verder een manier om functies aan te passen voor verschillende gebruikers, of om ze te gebruiken als code kill switch, waardoor developers een slecht functionerend deel van een applicatie op afstand kunnen uitschakelen.

Feature flags voegen echter ook complexiteit toe aan de code van een applicatie en moesten tot nut toe handmatig worden verwijderd, zodra ze hun doel niet meer dienen. Piranha kan de verwijdering van onnodige feature flags grotendeels automatiseren. De tool vindt alle feature flags in een applicatie die gedurende een bepaalde periode niet zijn aangepast, controleert of ze in actief gebruik zijn en verwijdert alle bijbehorende code als dat niet zo is. Daarna wordt de verwijdering nog ter controle voorgelegd aan de ontwikkelaar.

Het automatiseren van het verwijderen van oude code in applicaties maakt niet alleen tijd vrij voor ontwikkelaars, maar versnelt ook potentieel de security door het verkleinen van de workload van een aanvalsoppervlak. Piranha is beschikbaar op GitHub. De tool ondersteunt momenteel de Objective-C, Swift- en Java-programmeertalen.