Anthropic introduceert routines in Claude Code

Anthropic zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van AI-ondersteunde softwareontwikkeling met de introductie van zogeheten routines in Claude Code. De functie, die voorlopig in een onderzoeksfase beschikbaar is, helpt ontwikkelaars om terugkerende taken binnen hun workflow te automatiseren. Dit, zonder dat daar nog aparte infrastructuur voor nodig is.

Met routines kunnen gebruikers eenmalig een opdracht definiëren, inclusief toegang tot codebases en externe koppelingen, waarna die automatisch wordt uitgevoerd op basis van een schema, een API-aanroep of een gebeurtenis. Daarmee verschuift een deel van het beheer dat voorheen bij ontwikkelaars zelf lag naar de infrastructuur van Anthropic. Taken die eerder afhankelijk waren van lokale scripts of externe tools draaien nu volledig in de cloudomgeving van Claude Code en blijven actief, ook als een ontwikkelaar zijn systeem uitschakelt.

Opvallend is hoe Anthropic de functie positioneert ten opzichte van bestaande oplossingen. Routines vertonen overeenkomsten met cronjobs en GitHub Actions, maar voeren geen vaste scripts uit. In plaats daarvan stuurt een AI-model de uitvoering op basis van context. Tegelijkertijd blijven ze beperkter dan volwaardige AI-agents, omdat ze niet continu actief zijn en geen langdurige toestand bijhouden, stelt SiliconANGLE, waardoor routines het best te zien zijn als een tussenvorm tussen klassieke automatisering en agentgebaseerde AI.

De functie speelt in op een bredere ontwikkeling waarbij AI niet alleen losse programmeertaken ondersteunt, maar ook processen overneemt. Ontwikkelaars gebruiken dergelijke systemen al voor codegeneratie en analyse, maar met routines wordt het mogelijk workflows te automatiseren, zoals het controleren van buglijsten of reageren op meldingen na een software-uitrol.

Routines reageren op codewijzigingen en API-aanroepen

Anthropic zet daarbij in op integratie met bestaande ontwikkelomgevingen. Routines kunnen reageren op gebeurtenissen in GitHub-repositories en starten automatisch een sessie per wijziging, die actief blijft zolang er updates volgen. Externe systemen kunnen via een API een routine activeren, waarna Claude Code zelfstandig een analyse uitvoert en een resultaat terugstuurt.

Volgens Anthropic experimenteren teams met toepassingen zoals het automatisch triageren van issues, bijwerken van documentatie en uitvoeren van deploychecks. In sommige gevallen worden ook voorstellen voor code-aanpassingen gegenereerd, al blijft menselijke controle noodzakelijk.

Naast routines werkt Anthropic aan de gebruikersomgeving van Claude Code. De desktopapplicatie heeft een herontwerp gekregen waarbij functies zoals een terminal, diff viewer en editor direct zijn geïntegreerd. Daarmee wil het bedrijf ontwikkelaars minder afhankelijk maken van externe tools, oordeelt SiliconANGLE, dat dit ziet als onderdeel van een bredere strategie om een centrale ontwikkelinterface rond de AI-tool te bouwen.

Ook ondersteunt Claude Code nu meerdere gelijktijdige sessies, wat aansluit op hoe ontwikkelaars AI steeds vaker gebruiken: meerdere taken parallel uitvoeren en tussentijds bijsturen.

Routines zijn beschikbaar voor gebruikers van de betaalde varianten van Claude Code, met limieten op het aantal dagelijkse uitvoeringen. Extra gebruik wordt apart in rekening gebracht, terwijl Anthropic onderzoekt hoe deze vorm van automatisering in de praktijk wordt toegepast.