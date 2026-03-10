Claude Code krijgt tool voor controleren code

Anthropic introduceert Code Review voor Claude Code. Dit multi-agent systeem analyseert elke pull request (PR) grondig op fouten.

Codereview is een knelpunt geworden voor veel softwareteams. Anthropic zelf zag de code-output per engineer het afgelopen jaar met 200 procent groeien, maar de reviewcapaciteit hield dat tempo niet bij. Veel pull requests kregen daardoor slechts een vluchtige blik in plaats van een grondige analyse.

Dat is precies het probleem dat Code Review wil oplossen. De nieuwe functie voor Claude Code zet bij elke geopende PR een team agents aan het werk. De agents zoeken parallel naar bugs, filteren fout-positieven eruit en rangschikken problemen op ernst. Het resultaat verschijnt als één overzichtscommentaar plus inline opmerkingen bij specifieke bugs.

De schaal van de review past zich aan de omvang van de PR aan. Grote of complexe wijzigingen krijgen meer agents en een diepere analyse, terwijl op kleine aanpassingen een lichtgewicht scan toegepast wordt. Gemiddeld duurt een review ongeveer twintig minuten.

Bewezen resultaten bij Anthropic

Anthropic draait Code Review al maanden intern op bijna elke PR. Bij grote PR’s van meer dan duizend gewijzigde regels levert het systeem in 84 procent van de gevallen bevindingen op, gemiddeld 7,5 issues. Bij kleine PR’s onder de vijftig regels daalt dat naar 31 procent, met gemiddeld 0,5 issues. Minder dan 1 procent van de bevindingen wordt door engineers als onjuist beoordeeld. Het percentage PR’s met substantiële reviewopmerkingen steeg van 16 naar 54 procent.

Een concreet voorbeeld: een éénregelige wijziging zag er als een routine uit, maar Code Review markeerde die als kritiek. De wijziging zou de authenticatie van de dienst hebben gebroken. De aanpassing werd vóór de merge gecorrigeerd.

Met de recente verbeteringen aan Claude Opus 4.6 voor codeertaken bouwt Anthropic verder op een reeks uitbreidingen van het Claude Code-platform.

Kosten en beschikbaarheid

Code Review is duurder dan lichtgewichtere alternatieven zoals de bestaande Claude Code GitHub Action, die open source blijft. Reviews worden afgerekend op tokengebruik en kosten gemiddeld 15 tot 25 dollar, afhankelijk van de omvang van de PR. Beheerders kunnen maandelijkse budgetlimieten instellen, reviews beperken tot specifieke repositories en kosten volgen via een analytics-dashboard.

De functie is beschikbaar als research preview voor Team- en Enterprise-plannen en goedkeuring van PR’s blijft voorbehouden aan mensen.