GitHub maakt kernfuncties van de service gratis

GitHub maakt alle kernfuncties gratis met de hoop om ontwikkelaars naar het platform te trekken.

GitHub is een online platform voor versiebeheer en samenwerking voor softwareontwikkelaars. De service wordt gebruikt om broncode voor een project op te slaan en alle wijzigingen in die code bij te houden. Het stelt ontwikkelaars in staat effectiever samen te werken aan een project door tools te bieden voor het beheren van mogelijk tegenstrijdige wijzigingen van meerdere ontwikkelaars.

‘’Tot nu toe, als je organisatie GitHub wilde gebruiken voor privéontwikkeling, moest je je abonneren op een van onze betaalde abonnementen”, schreef Friedman in een blogpost. “Maar elke ontwikkelaar ter wereld zou toegang moeten hebben tot GitHub. Prijs mag geen belemmering zijn.”

Niet alle functies zijn gratis, met name de geavanceerde mogelijkheden die GitHub biedt zoals Security Assertion Markup Language (SAML) zijn alleen toegankelijk voor betaalde klanten. Het bedrijf heeft bovenop de gratis kernfuncties nu ook de maandelijkse kosten van het teamplan van negen dollar naar vier dollar verlaagd en reeds betalende gebruikers zullen deze prijsdaling automatisch in hun maandelijkse factuur terugzien.

De populaire open source hosting en opslag-service is eigendom van Microsoft en is in principe altijd gratis geweest. Niet betalende klanten konden hun code echter alleen opslaan in een public repository die voor iedereen toegankelijk is.

GitHub-app

De aankondiging om kernfuncties van GitHub gratis te maken komt één maand nadat Microsoft de officiële versie van de app volledig heeft uitgebracht op zowel Android als iOS. De officiële app heeft een aantal handige features, waaronder het sorteren van taken middels één swipe, reacties kunnen plaatsen op aangekaarte problemen en het samenvoegen van requests. Voor ontwikkelaars komen deze stappen goed uit juist nu werknemers genoodzaakt zijn om voornamelijk thuis te werken.