GitHub voor Android en iOS verlaat beta en gaat live

Een klein halfjaar zat de iOS-versie van de GitHub-app in de beta, de Android-variant slechts een kleine twee maanden. Vanaf vandaag heeft Microsoft de originele versie van de app daadwerkelijk volledig uitgebracht op beide platformen.

Onofficiële versies van GitHub waren al langer te gebruiken om te werken op het platform, maar tot de release van een eigen universele mobiele app kwam het jarenlang niet. Pas elf jaar na de oprichting in 2008, werd in november 2019 aangekondigd dat er een mobiele versie voor zowel iOS als Android aan zat te komen. iOS kreeg direct een beta, de Android-versie volgde enkele maanden later.

Microsoft kocht GitHub medio 2018 voor omgerekend bijna zeven miljard euro, waarna de ruim veertig miljoen gebruikers hun projecten maakten onder Microsoft als eigenaar.

De release van de mobiele versie komt, gezien het grote aantal thuiswerkers op dit moment vanwege het coronavirus, op een gunstig moment voor ontwikkelaars. Daarnaast gaat de release van de officiële GitHub-app gepaard met een aantal handige features, waaronder het sorteren van taken middels één swipe, reacties kunnen plaatsen op aangekaarte problemen en het samenvoegen van requests.

In de maanden dat de GitHub-beta’s te gebruiken waren, hebben de makers niet stilgezeten. Volgens Ryan Nystrom, director of engineering, zijn er ruim tweehonderd bugs weggewerkt. Zestigduizend testers maakten dat mogelijk. In de komende maanden zal er een roadmap worden gepubliceerd met daarin aankomende features voor GitHub.