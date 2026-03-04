OpenAI bouwt eigen ontwikkelplatform als alternatief voor GitHub

OpenAI zou aan een platform werken voor het hosten van code, bedoeld als concurrent van GitHub. De aanleiding: een reeks serviceonderbrekingen die GitHub tijdelijk onbeschikbaar maakten voor OpenAI-engineers. Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium. Medewerkers overwegen het platform beschikbaar te stellen aan OpenAI-klanten.

Dat stelt The Information op basis van bronnen. De exacte details over functionaliteit zijn nog niet bekend. De beslissing om een eigen codeplatform te bouwen, ontstond na een reeks serviceonderbrekingen bij GitHub. Die storingen maakten het platform tijdelijk onbeschikbaar voor OpenAI-engineers. Dat was voor het bedrijf aanleiding om zelf een alternatief te ontwikkelen.

Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium en is volgens The Information voorlopig nog maanden van voltooiing verwijderd. Medewerkers die aan het platform werken, zouden hebben overwogen om de code repository beschikbaar te maken voor de klantenkring van OpenAI.

Wrijving met aandeelhouder Microsoft

Een eigen codeplatform betekent een directe aanval op GitHub, waarvan Microsoft eigenaar is. Die partij heeft op zijn beurt weer miljarden geïnvesteerd in OpenAI. OpenAI sloot eerder nog nauwer aan bij de GitHub-omgeving. In september 2025 bracht het bedrijf Codex naar IDE’s en GitHub, waarmee ontwikkelaars AI-ondersteunde programmeertools kregen in hun vertrouwde werkomgeving.

De waardering van OpenAI staat momenteel op 840 miljard dollar. Die waarde werd bereikt tijdens de meest recente financieringsronde, waarbij investeerders zoals SoftBank voor 110 miljard dollar instapten.