GitHub Actions-update adresseert workflow-automatisering

GitHub komt met een update voor GitHub Actions, de tool waarmee ontwikkelaars hun software-workflows kunnen automatiseren.

De nieuwe functies bestaan uit de mogelijkheid om self-hosted runners via nieuw beleid en labels te beheren en delen. Hiermee kunnen grote teams en ondernemingen hun kernactiviteiten op het gebied van infrastructuurbeheer centraliseren. Ook heeft GitHub gewerkt aan het verbeteren van de algemene gebruikerservaring voor ontwikkelaars met een aantal nieuwe toevoegingen:

Run defaults stelt gebruikers in staat om shell- en werkmapinstellingen in hun workflows in te stellen, waardoor de workflow-bestanden worden gestroomlijnd en de kans op fouten afneemt.



Een expliciete “include” matrix geeft meer flexibiliteit aan klantspecifieke onderdelen van een gelijklopende set van jobs, die vaak gebruikt worden voor platform specifieke aanpassingen.



Job outputs maakt het mogelijk voor een workflow om gemakkelijk gegevens door te geven aan downstream-jobs, waardoor er meer flexibiliteit is in de manier waarop ontwikkelaars hun werk kunnen automatiseren.

Meer updates in de nabije toekomst

Jeremy Epling, Senior Director Product Management bij GitHub, beloofde verdere upgrades in de toekomst, gericht op het helpen van ontwikkelaars bij het standaardiseren van hun workflows binnen organisaties. De functies die beloofd zijn in de komende maanden zijn onder andere de mogelijkheid om geheimen te delen en te beheren in meerdere repositories, de mogelijkheid voor bedrijven om hun eigen starter workflows te creëren voor GitHub Actions en de toevoeging van geavanceerde inzetmogelijkheden voor bedrijven.

GitHub Actions is ongeveer zes maanden geleden gelanceerd en is bedoeld om te helpen vorm te geven aan de manier waarop gemeenschappen automatisering voor softwareontwikkeling bouwen en delen. De service bevat een volledige Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD)-oplossing voor DevOps en native package management.

GitHub is een online platform voor versiebeheer en samenwerking voor softwareontwikkelaars. De service wordt gebruikt om broncode voor een project op te slaan en alle wijzigingen in die code bij te houden. Vorige week maakte het bedrijf nog bekend dat het gebruik van de kernfuncties van GitHub volledig gratis werd. Volgens GitHub mag prijs geen belemmering zijn om toegang te kunnen hebben tot het open source-platform.