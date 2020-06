Atlassian komt met meerdere updates voor DevOps

Atlassian heeft nieuwe features, automatiseringsopties en integraties uitgebracht voor verschillende producten. Door de updates moeten DevOps-teams eenvoudiger kunnen samenwerken.

Volgens de leverancier van projectautomatiseringssoftware zijn DevOps-teams enorm afhankelijk van communicatie-applicaties om te kunnen samenwerken. Niet alleen onderling, maar bijvoorbeeld ook met uitrolteams en de verantwoordelijken voor de IT-operaties. Andere tools die ze nodig hebben richten zich bijvoorbeeld op workflow-automatisering, testen, het opsporen en afhandelen van problemen en het afstoten van administratie. Dit alles om zich volledig te kunnen richten op het bouwen en ondersteunen van diensten en applicaties.

Atlassian wil al deze oplossingen nu verder verbeteren door zijn eigen applicaties beter te integreren met deze tools. Denk daarbij aan vergaande integraties met de eigen Bitbucket Cloud en Jira Software Cloud, maar ook aan ontwikkel- en codeerplatformen GitHub en GitLab. Voor ontwikkelaars en DevOps-teams wordt het hierdoor makkelijker om geautomatiseerd bepaalde problemen en de voortgang van projectupdates te volgen tijdens het ontwerp- en codeerproces.

Toepassingen voor Bitbucket Cloud

Voor BitBucket Cloud heeft Atlassian in zijn update een nieuw Your Work-dashboard toegevoegd. Hiermee kunnen ontwikkelaars de aan hen toegewezen Jira-problemen zien, zonder dat zij hun codeeromgeving hoeven te verlaten.

Een andere toegevoegde tool aan Bitbucket Cloud is een Pull Request Experience. Dit maakt het mogelijk om eenvoudiger code changes te bekijken met geconsolideerde task lists, geïntegreerde Jira probleemcreatie en activity feed filters.

Daarnaast zorgt Atlassian VC Code-integratie ervoor dat ontwikkelaars hun hele ontwikkelingspipeline in hun code editor kunnen pullen. Dit voegt ook de Jira task list toe aan de ontwikkelingseditor vanuit Jira Software Cloud, een complete code review-ervaring en continous integration en delivery tracking van Bitbucket Pipelines. Voor snellere integratie en oplevering, de CD/CI pipeline, wordt nu verbeterd inzicht in de productie van de Bitbucket Cloud gegeven door meer integratie met Jira.

Verder biedt Code Insights in Bitbucket Cloud tools voor scannings-, test- en analytics-toepassingen direct in het code review-proces. Deze tools omvatten Mabl voor het automatiseren van testtrajecten en Sentry voor geautomatiseerde monitoring. Andere updates zijn onder meer meer integratie met de code scanner Snyk. Deze scanner checkt potentiële beveiligingsproblemen. Alle integraties komen met een open API waardoor ontwikkelaars Bitbucket Cloud kunnen doortrekken naar zelfgemaakte tools.

Updates voor Jira Software Cloud

Naast updates voor Bitbucket Cloud, biedt Atlassian ook nieuwe updates voor Jira Software Cloud. Deze oplossing beschikt nu over verbeterde DevOps automation triggers. Hiermee kunnen ontwikkelaars complexe regels ontwerpen voor updating in Jira tijdens het coderingsproces. Ook wordt ‘notificatievermoeidheid’ voor ontwikkelaars aangepakt. Dit moet voorkomen dat ontwikkelaars, testers of IT-specialisten worden gebombardeerd met berichten. Jira beschikt hiervoor over integratie met Opsgenie en Bitbucket Cloud.

Hierdoor worden alle alerts gecentraliseerd en helpen intelligente filters alle ruis te onderdrukken en alleen de meest belangrijke berichten doorgelaten voor de personen die ze moeten zien. Opsgenie haakt hierbij in op een Investigation Dashboard dat een compleet overzicht geeft voor teams en een duidelijk beeld geeft wat er is gebeurd voor het aangegeven incident.

Alle updates zijn per direct beschikbaar en worden door Atlassian nu toegevoegd aan zijn resources hub.