Atlassian geeft Jira en Rovo Agents een agentic upgrade

Om het maximale uit Jira en agents samen te halen, kondigt Atlassian vandaag enkele updates aan voor dit onderdeel van het eigen System of Work-aanbod. Agents krijgen een actievere rol in Jira en het wordt mogelijk om datgene wat Rovo Agents kunnen doen ook in de rest van de stack in te zetten.

AI Agents kunnen enorm handig zijn. Het is echter wel zaak om ze niet zomaar overal op los te laten, maar onderdeel uit te laten maken van een daadwerkelijk team. Dat is althans wat ze bij Atlassian voor ogen hebben. We spraken kort voor de aankondigingen van vandaag Sanchan Saxena, SVP en GM Teamwork Collection bij Atlassian. “Het moeilijke is niet het vinden van use-cases [voor agents, red.]”, geeft hij aan. Het probleem zit volgens hem vooral in de hoeveelheid chaos agents opleveren. “Wat we niet willen, is agents die 10x het werk doen, maar ook 10x aan chaos opleveren”, in zijn woorden.

Agents worden integraal onderdeel van Jira

Om agents wel het werk te laten doen, maar niet de extra chaos te creëren, heeft Atlassian ze onderdeel gemaakt van het eigen platform. Dat houdt in dat mensen in Jira werk toe kunnen wijzen aan agents, maar ook @mentions kunnen doen in Jira-comments om ze aan het werk te zetten. Wil je wat extra onderzoek doen naar iets waar je mee bezig bent, dan kun je dat op deze manier eenvoudig laten uitvoeren door AI-agents.

Het is uiteraard wel de bedoeling dat mensen de juiste agent voor de juiste taak gebruiken. Dat is iets wat Atlassian achter de schermen regelt. Jira fungeert als het ware als een orkestratielaag tussen mensen en agents. Agents krijgen daarnaast toegang tot de Teamwork Graph, waar vrijwel alles van Atlassian op is gebouwd. Dat betekent dat agents ook alle context en onderlinge relaties uit de Teamwork Graph mee kunnen nemen in hun werkzaamheden. Het feit dat Atlassian agents op deze manier integreert, betekent ook dat het duidelijk hoe ze te werk gaan. Alles is controleerbaar, ook als er een audit gedaan wordt.

Als we Saxena vragen hoe het zit met verantwoordelijkheid, is hij duidelijk: “de mens is altijd eindverantwoordelijk”. Dat betekent ook dat alles goed georganiseerd moet worden. Dat het duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Dat kan zeker als dit doorschaalt best nog weleens een uitdaging worden, geeft hij ook meteen toe. Vandaar ook dat Atlassian agents onder andere per project indeelt. Dat biedt meer overzicht en maakt het ook mogelijk dat mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor ze.

Rovo MCP Gallery

De tweede aankondiging van vandaag die te maken heeft met Jira, is die van de Rovo MCP Gallery. Dit is wat je op basis van de naam denkt dat het is. Een aanbod van MCP-servers van andere tools waar Rovo Agents mee kunnen verbinden. Bij de lancering zijn er al behoorlijk wat beschikbaar. Amplitude, Box, Canva, Figma, GitHub, en New Relic zijn enkele namen. Het is daarnaast ook mogelijk om ook de eigen interne systemen via MCP op deze manier aan te bieden aan de agents, of andere Atlassian-producten.

De agents kunnen via de MCP Gallery live data ophalen, maar ook actie ondernemen namens een gebruiker, bijvoorbeeld om taken te creëren of data te updaten. Uiteindelijk moet de MCP Gallery zorgen voor meer context van buitenaf. Binnen het Atlassian-ecosysteem is er al heel wat context beschikbaar, maar context van buitenaf kan nog meer inzichten geven. Daarnaast zorgt het ook voor een meer coherente manier van werken. Als het goed is komt uit een opdracht immers nu maar een enkel antwoord. Als je het uit allerlei verschillende tools moet halen, krijg je er een stuk meer. Dat is niet altijd handig.

Het aanbod in de MCP Gallery van tools van derden is ook door die partijen gebouwd. Uiteraard werkt Atlassian hier wel aan mee waar het kan en waar het nodig is, geeft Saxena aan. De eindverantwoordelijkheid om het te bouwen ligt echter bij de derde partij. Hij maakt zich geen zorgen dat er te weinig gebouwd wordt door andere leveranciers. “Jira is een van de meest aangevraagde MCP connectors”, geeft hij aan. Het is voor veel organisaties een van de belangrijkste tools als het gaat om workflows. Daarnaast zit er natuurlijk ook een voordeel in voor derde partijen. Hun klanten kunnen op deze manier ook meer inzichten halen uit de data die als context binnengehaald wordt.

