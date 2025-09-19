Atlassian versterkt AI-meetbaarheid met overname DX

Atlassian neemt engineering intelligence-expert DX over voor 1 miljard dollar (850 miljoen euro). Met deze overname wil het bedrijf organisaties helpen om de daadwerkelijke impact van hun AI-investeringen op ontwikkelaarsproductiviteit meetbaar te maken. De integratie van DX in het System of Work moet inzichtelijk maken welke AI-toepassingen echt waarde toevoegen.

“AI gebruiken is makkelijk, waarde creëren is moeilijker”, benadrukt CEO Mike Cannon-Brookes. In een tijd waarin organisaties in hoog tempo AI implementeren, worstelen leidinggevenden van grote ontwikkelteams met het kwantificeren van productiviteitswinst. DX biedt oplossingen om deze waarde te meten, vergelijken en verbeteren door data-gedreven besluitvorming.

Volgens Abi Noda, CEO en oprichter van DX, begon het bedrijf vijf jaar geleden vanuit de overtuiging dat het meten van ontwikkelaarsproductiviteit een nog onopgelost probleem was. “Door onze data-intelligence te combineren met Atlassian’s AI-gestuurde tools kunnen we klanten ongekend inzicht, oplossingen en feedback bieden om ontwikkelaarsproductiviteit te versnellen.”

De overname past in Atlassian’s System of Work-visie, waarbij het bedrijf een samenhangend ecosysteem van tools ontwikkelt voor effectievere samenwerking.

Drie pijlers van ontwikkelaarsproductiviteit

DX brengt een holistische benadering van ontwikkelaarsproductiviteit en -tevredenheid via drie kernelementen. Ten eerste maakt het de adoptie en impact van AI meetbaar, waardoor leiders kunnen bepalen welke investeringen werkelijk verschil maken. Ten tweede geeft het 360 graden zicht op de ontwikkelaarservaring door zowel kwalitatieve feedback als kwantitatieve signalen te combineren, wat duidelijk maakt waar de workflow hapert.

Als derde component levert DX realtime inzichten in productiviteit en systeemgezondheid. Dit stelt leidinggevenden in staat knelpunten te identificeren en gerichte investeringsbeslissingen te nemen. Deze gelaagde aanpak blijkt bijzonder effectief bij complexe ontwikkelingsprocessen binnen grote organisaties.

Gelukkige ontwikkelaars als sleutel tot succes

Rajeev Rajan, Chief Technology Officer bij Atlassian, benadrukt het belang van ontwikkelaarsgeluk: “We hebben bij Atlassian een wereldklasse engineering-organisatie opgebouwd met ontwikkelaarsvreugde als kern, omdat we weten dat gelukkige ontwikkelaars productiever en creatiever zijn. Dit vertaalt zich in betere producten en meer waarde voor klanten.”

Deze focus op werkgeluk krijgt extra gewicht nu AI de rol van ontwikkelaars fundamenteel verandert. Diepgaand inzicht in hoe teams functioneren en zich voelen is volgens Rajan nog nooit zo belangrijk geweest.

Strategische integratie en uitbreidingskansen

Een opvallende factor die de overname aantrekkelijk maakt is dat vrijwel alle DX-klanten ook al Atlassian-gebruikers zijn. Dit biedt een basis voor integratie en uitbreiding naar Atlassian’s volledige klantenbasis van meer dan 300.000 organisaties.

DX zal worden geïntegreerd in het Atlassian-ecosysteem naast tools als Rovo Dev, Jira, Bitbucket, Bitbucket Pipelines en Compass. Hierdoor ontstaat een krachtige combinatie voor het meten, analyseren en verbeteren van engineering-processen.

De transactie, ter waarde van ongeveer een miljard dollar, zal naar verwachting in het tweede kwartaal van Atlassian’s fiscaal jaar 2026 worden afgerond. Atlassian benadrukt dat deze overname geen invloed heeft op de eerder gecommuniceerde doelstellingen voor de non-GAAP operationele marge in fiscaal jaar 2027.