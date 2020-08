Informatica koopt AI-startup Greenbay Technologies

Intgeratiespecialist Informatica kondigt de overname van Greenbay Technologies aan, waarmee het zijn kunstmatige intelligentie (AI)- en machine learning-mogelijkheden wil uitbreiden.

Greenbay Technologies beschikt over technologie voor het koppelen van data aan schema’s. Hiervoor zet het CloudMatcher-technologie in. CloudMatcher past zogenoemde Random Forrest machine learning-methoden toe op verschillende taken. Het matcht data entities aan elkaar, zoals klanten of producten, vanuit meerdere gestructureerde en ongestructureerde data sets.

Alle opgehaalde informatie wordt bijvoorbeeld ingevoerd in Informatica’s metadata kennisgrafiek om relaties tussen databronnen aan te tonen.

Aanvulling op bestaand Informatica-portfolio

De technologie van GreenBay Technologies is een aanvulling op de bestaande machine learning-functionaliteit van Informatica. Deze wordt als de CLAIRE engine op de markt gezet. Voorbeelden van deze toegevoegde functionaliteit zijn onder andere business rules translation, data relationship inference, data domain inference, operationele afwijkingdetectie, het massaal corrigeren van data en datatransformatie.

De nieuwe mogelijkheden die met de overname binnenkomen zullen vanzelfsprekend hun weg gaan vinden in de bestaande oplossingen van Informatica. Denk daarbij aan de cloudgebaseerde tools voor master data management (MDM), enterprise data catalog, privacy en data-integratie.