Splunk brengt Observability Cloud uit

Splunk heeft zijn Observability Cloud uitgebracht. Het is een tool waarmee zowel DevOps- als IT-teams een overzicht kunnen houden van de volledige gang van zaken binnen hun teams.

Binnen Splunk Observability Cloud kunnen de teams op één plaats hun statistieken, traces en logboeken inzien. Deze gegevens worden real-time verzameld, onafhankelijk van schaal en zonder sampling. Splunk beweert het eerste bedrijf te zijn dat in deze mate alle observability-tools samenbrengt in een enkele interface en meteen klaar is om op enterpriseformaat te opereren.

Features

Splunk spreekt van een aantal specifieke features in Observability Cloud. De eerste daarvan is Splunk Infrastructure Monitoring. Daarmee kunnen gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie hun volledige hybrid- of multicloudomgeving in de gaten houden, onafhankelijk van de schaal. Splunk APM houdt real-time applicatieprestaties bij zonder sampling.

Dan is er Splunk Log Observer, waarmee de logboekfuncties van Splunk worden toegepast op SRE’s, DevOps-medewerkers en andere ontwikkelaars die een logboekervaring zoeken die gericht is op troubleshooting. Splunk Real User Monitoring (RUM) biedt een beeld van de prestaties van de verschillende webbrowsers van gebruikers.

Met Splunk Synthetic Monitoring krijgen gebruikers een beeld van de prestaties van api’s, service endpoints, zakelijke transacties en gebruikersstromen. Voor deze functionaliteit heeft het bedrijf eerder Rigor overgenomen. Tot slot komt het bedrijf met Splunk On-Call, voor automatische incident response.

Cloud-transformatie versnellen

“Met de verschuiving naar cloud worstelen IT- en DevOps-teams nu met meer operationele complexiteit die wordt verergerd door te veel bestaande monitoringtools die blinde vlekken, data in silo’s en onsamenhangende workflows hebben”, zegt Sendur Sellakumar, Chief Product Officer van Splunk. “De Splunk Observability Cloud helpt IT- en DevOps-teams de complexiteit te overwinnen en de cloud-transformatie voor hun organisaties te versnellen.”

Het geheel kan overweg met OpenTelemetry, een opensource-observabilityframework dat api’s biedt die niet afhankelijk zijn van specifieke vendoren. Ook Dynatrace heeft er zijn AIOps-platform op aangesloten.