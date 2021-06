Shipa lanceert cloudgebaseerd applicatieplatform

Shipa, een leverancier van een op Kubernetes gebaseerd applicatieontwikkel- en beheerplatform, heeft Shipa Cloud geïntroduceerd. Deze cloudgebaseerde beheerde versie van het eigen platform moet ontwikkelaars, DevOps-teams en platformspecialisten beter helpen in hun werk rondom cloudnative applicaties.

Shipa levert een platform voor het beheren van applicaties op Kubernetes. Eigenlijk helpt het platform volgens Shipa ontwikkelaars en DevOps-specialisten met het uitrollen van hun code op Kubernetes, zonder dat zij daar iets vanaf hoeven te weten. Ook helpt het platform bij het uitvoeren van controlemogelijkheden en policies.

Shipa Cloud is beheerde versie

Met de introductie van Shipa Cloud biedt de DevOps- en Kubernetes-specialist zijn oplossing aan als een volledig beheerde dienst. Het cloudgebaseerde platform biedt alle functionaliteit die ook de bestaande versie biedt en dient voor dezelfde werkzaamheden van ontwikkelaars en DevOps-specialisten.

Overige functionaliteit

De nu uitgebrachte beheerde versie biedt ook functionaliteit als het elimineren van bestaande YAML en Helm charts, meer observability-mogelijkheden na de uitrol van het platform en een gemakkelijke setup.

Daarnaast integreert Shipa Cloud ook makkelijk met cloudnative tooling van andere leveranciers. Denk hierbij aan de oplossingen van onder meer Vault by HashiCorp, Datadog, JFrog, Circle Internet Services, Traefik Labs en Istio. Shipa Cloud is per direct beschikbaar.