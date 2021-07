HAN University of Applied Sciences en Info Support starten minor DevOps

ICT-dienstverlener Info Support gaat in samenwerking de Academie IT en Mediadesign van de HAN University of Applied Sciences vanaf komend studiejaar een minor DevOps aanbieden. Hiermee wil de ICT-dienstverlener iets doen aan het tekort van specialisten.

De samenwerking tussen Info Support en de Academie IT en Mediadesign van de HAN University of Applied Sciences biedt straks een multidisciplinaire minor-opleiding waarin DevOps centraal staat. Aan de HAN volgen de studenten hun theoretische DevOps-opleiding, maar werken in de praktijk onder begeleiding van de specialisten van Info Support aan echte klantcases. Hiermee leren de studenten het concept van DevOps van A tot Z uit te werken en ook daadwerkelijk uit te voeren.

Beide partijen willen met de opleiding het tekort aan DevOps-specialisten in Nederland opvangen. DevOps is voor bedrijven steeds belangrijker, maar het ontbreekt in ons land vaak nog aan gekwalificeerd personeel. Deze opleiding moet nu aan de ene kant deze gespecialiseerde medewerkers opleveren en aan de andere kant kennis over DevOps verder binnen het hoger onderwijs verspreiden.

Samenwerking

Voor de Academie IT en Mediadesign van de HAN University of Applied Sciences is dit de eerste grootschalige minor in samenwerking met een IT-bedrijf. “Samenwerking met een IT-dienstverlener als Info Support biedt de Academie IT en Mediadesign van de HAN University of Applied Sciences een belangrijke, toegevoegde mogelijkheid om het onderwijs ‘State of the art’ te houden en zorgt ervoor dat de studenten in aanraking komen met relevante voorbeelden uit het werkveld”, geeft Astrid Hoge, Academiedirecteur IT en Mediadesign van de HAN University of Applied Sciences aan.

Ervaring van Info Support

Info Support heeft al meer ervaring met het samenwerken met hbo-opleidingen. Het bedrijf vindt het delen van kennis met opleidingsinstituten zeer belangrijk. Zo werkt het IT-bedrijf al lang samen met Hogeschool Utrecht. In de maand september start inmiddels al de twaalfde lichting met de gezamenlijke IT-minor .NET. Ook biedt de ICT-dienstverlener al jarenlang stageplekken aan.