GitHub breidt toegang tot ontwikkelomgeving Codespaces uit

De webgebaseerde ontwikkelomgeving Codespaces van GitHub krijgt een groter bereik. De codespecialist biedt deze tool nu ook aan binnen de cloudgebaseerde GitHub Team- en Enterprise-abonnementen.

De Microsoft-dochter lanceerde Codespaces een aantal maanden geleden. De tool moet ontwikkelaars en programmeurs een totaalomgeving bieden voor het coderen van applicaties en beidt daarvoor tegelijkertijd alle functionaliteit die op GitHub beschikbaar is. Codespaces wordt aangedreven door Microsoft Visual Studio Code. Deze ontwikkelomgeving is al langer beschikbaar als webversie. Deze versie werd later veranderd in Visual Studio Codespaces.

Eerst in bèta

De ontwikkelomgeving GitHub Codespaces is eerst in beperkte bèta uitgebracht voor individuele gebruikers. Met de uitbreiding naar de GitHub Team- en Enterprise-abonnementen wordt deze nu breder beschikbaar. Gebruikers van deze abonnementen kunnen nu proactief Codespaces activeren in hun bestaande GitHub settings en Codespaces gebruiken in al hun privé-repositories.

Toegenomen populariteit

Met de uitbreiding van de beschikbaarheid van Codespaces beantwoordt GitHub aan de toenemende vraag naar webgebaseerde codeeromgevingen. Met dit soort omgevingen kunnen ontwikkelaars gemakkelijker deelnemen en samenwerken in projecten. Andere leveranciers van dergelijke tools zijn onder meer Gitpod, Replit en CodeSandbox.