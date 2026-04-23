GitHub CLI verzamelt voortaan standaard gebruiksdata

GitHub voegde recent telemetrie aan zijn CLI-tooling en die staat standaard ingeschakeld. Daarmee volgt het platform een bredere trend in developer tooling, waarbij men gebruiksdata inzet om producten sneller te verbeteren. En om die beter af te stemmen op de praktijk.

Tegelijk zorgt juist die standaardinstelling voor discussie, zeker nu het gebruik van de CLI steeds vaker samenvalt met AI-gedreven workflows via tools als GitHub Copilot. GitHub stelt dat de telemetrie nodig is om inzicht te krijgen in hoe functies worden gebruikt, zowel door ontwikkelaars als door AI-agents, en om op basis daarvan prioriteiten te bepalen.

De verzamelde gegevens zijn pseudoniem en bestaan uit technische en gebruiksgerelateerde metadata, zoals uitgevoerde commando’s, gebruikte flags en systeeminformatie. Daarmee wil GitHub beter begrijpen waar gebruikers tegenaan lopen en welke functionaliteit aanslaat. Tegelijk merkt The Register op dat er geen volledig uitgeschreven overzicht is van alle mogelijke datapunten, wat bij sommige gebruikers vragen oproept.

Kritiek op stille introductie van telemetrie

GitHub maakt inderdaad duidelijk dat telemetrie standaard aanstaat en biedt een opt-out. Maar de kritiek is volgens The Register dat dit niet breed is aangekondigd en vooral in documentatie en release notes zit. Daardoor kan het voor gebruikers voelen alsof het stilletjes is aangezet, ook al staat het technisch gezien gewoon beschreven. Die nuance is belangrijk, omdat het verschil tussen opt-in en opt-out in de praktijk vaak minder draait om de techniek en meer om verwachtingen en communicatie.

De opt-out zelf is eenvoudig. Gebruikers kunnen telemetrie uitschakelen via een omgevingsvariabele, via de bekende do not track-instelling of via de configuratie van de CLI. Daarmee houdt de ontwikkelaar uiteindelijk controle over wat er wordt gedeeld. Volgens The Register verzacht dat de impact enigszins, al blijft het uitgangspunt dat dataverzameling standaard actief is.

Met deze stap onderstreept GitHub hoe belangrijk data-analyse is geworden voor de ontwikkeling van tooling, zeker nu AI een steeds grotere rol speelt in softwareontwikkeling. Tegelijk laat de discussie zien dat transparantie en duidelijke communicatie minstens zo belangrijk zijn om het vertrouwen van ontwikkelaars te behouden.