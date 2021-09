Linus Torvalds vindt merge-processen van GitHub ‘nutteloos afval’

Linus Torvalds heeft kritiek op de merge-processen van GitHub bij verzoeken om code van derden in de Linux-code te integreren. Volgens de godfather van Linux creëert GitHub “absoluut useless garbage merges”.

Hij komt tot deze conclusie na het pull-verzoek van Paragon Software om diens NTFS driver in de broncode van de Linux 5.15 kernel te integreren. Op dit moment is het merge window hiervoor geopend. Bij de integratie van de code stuitte Paragon Software op het ingewikkelde submissionproces dat GitHub erop nahoudt.

Torvalds geeft aan dat dit proces wat hem betreft flink kan worden verbeterd, zodat het makkelijker wordt om deze pull-requests af te handelen. Wat hem betreft moet het pull-verzoek zijn ondertekend. Dit zou een PGP-signature moeten zijn die eenvoudig kan worden getraceerd naar de persoon of organisatie die om de pull vraagt.

Ook constateert hij dat in het betreffende pull-verzoek merge commits zijn gedaan via de GitHub web user interface. Volgens hem had dit nooit moeten gebeuren omdat GitHub zeer slechte merges creëert. GitHub is een goede hosting site, maar kan niet goed merges uitvoeren, aldus de Linux-ontwikkelaar. Volgens hem gooit de site bij een merge waardevolle informatie weg, waaronder de e-mailadressen van degene die een pull vraagt. Dit maakt het proces waardeloos, vindt Torvalds.

GitHub moet meer merge-details geven

Hij vindt dat merges in de Linux-broncode juist moeten worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat de juiste informatie beschikbaar is over welke code en waarom iets wordt geïntegreerd. Verder betekent het ook dat er voldoende informatie beschikbaar moet zijn over de auteur van de code en andere details. GitHub doet dat volgens Torvalds op dit moment niet.

Ondanks alle problemen is de NTFS driver van Paragon Software nu goed in de code van Linux v5.15 geïntegreerd. De NFTS driver maakt onder meer interoperabiliteit met Windows mogelijk.