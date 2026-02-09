Linux-kernel naar versie 7.0 na release van 6.19

De Linux-kernel krijgt binnenkort een nieuw hoofdversienummer. Linus Torvalds heeft aangekondigd dat de kernel na versie 6.19 zal doorgaan als Linux 7.0. De aankondiging werd gedaan via de Linux Kernel Mailing List.

De aankondiging werd gedeeld door The Register. De keuze voor versie 7.0 volgt het bestaande versiebeleid waarbij kernelreeksen doorgaans eindigen bij subversie 19. Eerdere reeksen, waaronder 5.x en 6.x, volgden hetzelfde patroon. Volgens Torvalds (foto) is de overgang naar een nieuw hoofdnummer ingegeven door overzichtelijkheid bij het versienummeren.

Versienummering zonder functionele betekenis

Torvalds benadrukt al langer dat het hoofdversienummer van de kernel geen directe relatie heeft met de omvang of impact van wijzigingen. Een x.0-release is functioneel niet belangrijker dan andere releases. In de praktijk zijn kernelversies die worden aangewezen als Long Term Support (LTS) relevanter voor productieomgevingen dan het hoofdversienummer zelf.

Voorafgaand aan Linux 7.0 verschijnt eerst Linux 6.19. Deze release bevat onder meer een Live Update Orchestrator, waarmee kernelupdates kunnen worden uitgevoerd zonder actieve virtuele machines te onderbreken. Daarnaast wordt ondersteuning toegevoegd voor versleutelde communicatie tussen PCIe-apparaten en virtuele machines.

De release bevat verder uitbreidingen in hardware-ondersteuning, waaronder verbeteringen voor recente Intel- en AMD-processors, evenals aanvullende ondersteuning voor RISC-V-architecturen en diverse Chinese processorplatforms.

Netwerk- en systeemprestaties

Op netwerkgebied bevat Linux 6.19 wijzigingen waarbij een veelgebruikte lock is verwijderd. Dit kan in bepaalde situaties zorgen voor snellere afhandeling van netwerkverkeer en hogere doorvoersnelheden.

Zoals gebruikelijk bevat de kernelrelease ook diverse aanpassingen aan bestandssystemen en andere subsystemen.

Linux 7.0 volgt na afronding van de 6.19-releasecyclus. Een concrete releasedatum voor Linux 7.0 is nog niet bekendgemaakt.