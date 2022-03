Dell Technologies onthult twee standaarden voor de ontwikkeling van Metaverse software.

De standaarden — Validated Design for VDI en AI — bevatten software- en hardwarespecificaties, sjablonen, handleidingen en best practices voor de ontwikkeling van 3D-omgevingen en -apps. Dell introduceert de standaarden om system integrators te helpen bij het samenstellen van op maat gemaakte diensten.

“De Metaverse creëert behoefte aan real-time computing voor enorme workloads, waarin visuele gegevens, AI en machine learning worden gecombineerd”, vertelt Jonathan Siegal, senior VP van de Dell Infrastructure Solutions Group, tijdens de aankondiging. “Dit versnelt de decentralisatie van computing – van hyperscale datacenters naar edge-infrastructuur.”

VDI

De eerste standaard — Validated Design for VDI — biedt een basis voor virtuele desktopstructuren. Nvidia Omniverse-technologie speelt een hoofdrol. “Door Nvidia Omniverse te gebruiken kunnen bedrijven sneller samenwerken, of het nu gaat om engineering, architectuur of entertainment”, stelt Siegal. “Dergelijke workflows zijn tot nog toe vrij linear. Veel van de workloads zullen naar de edge verplaatsen, wat een enorme hoeveelheid computing vergt.”

AI

De tweede standaard — Validated Design for AI — stroomlijnt machine learning-processen. Volgens Dell stelt de standaard dataprofessionals in staat om modellen sneller in productieomgevingen uit te rollen. Aan de basis staat Cnvrg.io, een besturingssysteem voor ML.

