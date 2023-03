Dell Technologies heeft nieuwe securitydiensten geïntroduceerd. De diensten moeten bedrijven helpen zich beter tegen cyberaanvallen te beschermen en hun devices, systemen en cloudomgevingen beter te beveiligen.

Onder de nieuwe diensten valt Managed Detection and Response Pro Plus. Deze dienst, die het MDR-portfolio van de techgigant verder uitbreidt, is een volledig beheerde oplossing voor securitywerkzaamheden. Klanten kunnen hiermee zich beter preventief tegen bedreigingen beschermen, antwoorden op beaches en zich herstellen. Deze acties gelden voor endpoints, infrastructuur, software, hardware en cloudomgevingen.

Functionaliteit MDR Plus Pro

Functionaliteit die MDR Pro Plus biedt, is het leveren van 24×7 threat-detectie, -onderzoek en het identificeren van kwetsbaarheden en deze op belangrijkheid te rangschikken. Ook zijn inbreuk- en aanvalssimulaties mogelijk, waarmee bedrijven zich ervan kunnen verzekeren dat hun security controls goed zijn geconfigureerd en daadwerkelijk werken.

De beheerde dienst levert ook pentesten op basis van echte door cybercriminelen gebruikte aanvalsmethodes, diverse cybersecuritytrainingen en Incident Recovery Care waarbij experts klanten helpen met het herstel na een security-incident.

Integratie met CrowdStrike

Naast MDR Plus Pro, biedt Dell Technologies bedrijven nu de mogelijkheid de securitytechnologie van CrowdStrike te kiezen uit zijn SafeGuard and Response-portfolio van partneroplossingen. De samenwerking maakt klanten mogelijk het cloudgebaseerde platform van de securityaanbieder te gebruiken voor een beter onderzoek naar bedreigingen en het beschermen van onder andere workloads op endpoints en in cloudomgevingen, identiteitsinformatie en andere data. Onder meer via een Zero Trust-architectuur.

Garantie voor pc’s

Verder gaat de techgigant ook betere security bieden voor zijn hardwareplatforms, in het bijzonder zijn commerciële pc’s. Dell Technologies gaat hiervoor de pc’s voorzien van een zogenoemde Secured Component Verification. Deze digitale certificatie geeft eindgebruikers de garantie dat er niet in de supply chain met hun pc’s en de belangrijkste onderdelen daarin is gerommeld en zoals besteld en gebouwd in de fabriek bij hen arriveren.

PSX-dienst

Tot slot introduceert Dell Technologies de dienst Product Success Accelerator for Cyber Recovery. Deze dienst moet het implementeren en gebruik van een veiligere en geïsoleerde ‘Cyber Recovery-kluis’ helpen te stroomlijnen. Volgens de techgigant is deze dienst de eerste dienst in het nieuwe PSX-portfolio.

De dienst geeft bedrijven een drietal ondersteuningsniveau s; Ready, Optimze en Operate. Het eerste niveau zorgt voor planning workshops, de installatie en configuratie van een Dell Cyber Recovery kluis, een runbook, een succesplan en een training voor cybersecurityvaardigeheden. Het tweede niveau biedt kwartaalonderzoeken van de kluis, aanbevelingen voor de omgeving waarin deze zich bevindt, updates, patches en policies. Ook biedt het level ondersteunende restore-testsimulaties.

Het derde en laatste niveau beidt verdere operationele ondersteuning voor het monitoren en onderzoeken van verdachte activiteit, het starten van herstelacties en ondersteuning in het geval van cyberaanvallen.

