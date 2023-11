Dell Technologies heeft de Dell APEX Navigator for Multicloud Storage-dienst gepresenteerd. Hiermee kunnen beheerders makkelijker hun in public clouds ondergebrachte block storage beheren en in de gaten houden.

De nieuwe dienst binnen het Dell APEX -abonnementsmodel biedt volgens de techgigant beheerders meer mogelijkheden voor het geautomatiseerd uitrollen en monitoren van public cloud block storage. Dell APEX Navigator for Multicloud Storage is een SaaS-tool die een gecentraliseerd beheer biedt voor Dell storage software voor meerdere public cloudomgevingen.

Denk hierbij aan ITOps-en storagebeheermogelijkheden voor het uitrollen, configureren en beheren van (block) storage in deze omgevingen. Ook biedt de tool mogelijkheden voor monitoring en data mobility tussen on-premises- en public cloudomgevingen.

Overige functionaliteit

Andere functionaliteit is onder meer het kunnen optimaliseren van de storagekosten public cloudomgevingen, versimpelde en veiligere werkzaamheden, het kunnen maken van beslissingen op basis van intelligente insights en het optimaliseren van workload placement. De tool integreert daarnaast ook met andere bekende DevOps-tooling, zegt Dell Technologies.

Dell APEX Navigator-tool

Onder de motorkap gebruikt de dienst de APEX Navigator-tool. Deze tool uit het abonnementsmodel van Dell Technologies is eigenlijk een combinatie tussen een software agent en een automatiserings-engine. Deze tool is onder meer geschikt voor het opzetten van VMware clusters of multi-cloud storage en kan daarbij automatisch worden ingezet en worden beheerd.

De Dell APEX Navigator for Multicloud Storage-dienst is binnenkort beschikbaar voor Dell APEX Block Storage for AWS. Andere public cloudomgevingen moeten nog wachten.

Naast DELL APEX Navigator-functionaliteit voor blockstorage, zit ook een oplossing voor file storage in de planning. Dell Technologies wil in de eerste helft van 2024 de dienst Dell APEX Navigator with Dell APEX File Storage for AWS introduceren.

Dell APEX File Storage for AWS zelf krijgt in December van dit jaar nog een update.

Tip: Dell en Red Hat introduceren bare metal servers met OpenShift