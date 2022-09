Atlassian biedt met de introductie van Unified Admin Experience centraal beheer en toegangsfunctionaliteit voor zijn producten.

De introductie van Unified Admin Experience helpt orde te scheppen in het gebruik van de SaaS-oplossingen. Volgens Atlassian is er een wildgroei aan SaaS-diensten ontstaan. Daarom kijken veel bedrijven naar een ‘one-size-fits-all’-benadering voor work management.

De nieuwe beheerfunctionaliteit hanteert de benadering voor de Atlassian-oplossingen. Deze centrale functionaliteit biedt geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer voor verschillende Atlassian Cloud-producten. Denk hierbij aan Trello, Confluence en Jira Work Management.

De tool moet daarnaast de ongebreidelde uitbreiding van het aantal tools tegengaan. Atlassian richt zich op gestroomlijnde processen voor audits, compliance en security. Daarnaast moet Unified Admin Experience helpen minder onboarding- en licentieverzoeken te bewerkstelligen met een meer diverse suite producten.

De updates komen met de nieuwe abonnementsbundel Together. De bundel combineert Trello, Confluence, Jira Work Management en het recente Atlas. Deze bundel gaat zo’n 11 euro (11 dollar) per eindgebruiker kosten. De bundel is in het leven geroepen voor grote enterprise bedrijven en is nu in bèta beschikbaar. De algemene beschikbaarheid van deze nieuwe abonnementsbundel staat voor 2023 gepland.

Introductie Smart Links

Naast al deze aankondigingen introduceerde Atlassian ook Smart Links. Dit zijn ingebouwde links in de produceten die gebruikers kunnen helpen informatie te halen uit andere oplossingen en tools van de leverancier en applicaties van andere aanbieders. Deze laatste informatie kan dan weer in de applicaties van Atlassinan worden geïntegreerd.

Gebruikers kunnen met deze links content vinden en invoegen, work items aanmaken en bewerken en toegang krijgen tot alle data uit de verschillende Atlassian tools. Hierbij hoeven zij hun gebruikte scherm niet te verlaten. De Smart Links zijn nu per direct beschikbaar in Confluence, Google Docs, Figma en Trello.

Atlas algemeen beschikbaar

Verder is nu de algemene beschikbaarheid van de team directory Atlas aangekondigd. Met deze oplossing kunnen teams communiceren over de context en de voortgang van de werkzaamheden. Onder meer beschikt de tool over rijkere integraties, uitgebreide functionaliteit voor het behalen van doelen, meer controlemogelijkheden en functionaliteit voor flexibelere rapportages.

Met de algemene beschikbaarheid van de tool krijgen gebruikers onder andere toegang tot een gratis Atlas for Jira Cloud-applicatie. Hiermee kunnen teamleden die Jira gebruiken de huidige status en updates van verbonden projecten in Atlas zien. Ook komt er een update voor de Atlas project- en doelen directories. Deze moeten het makkelijker maken roll-up reporting te produceren met filters voor status, degene die aan het project bijdragen, tags, eigenaren van projecten en rapportage-trajecten.

