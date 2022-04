Atlassian komt met nieuwe tools om ontwikkeltrajecten makkelijker te maken. Ook komen tools beschikbaar die data uit Atlassian-tools beter moeten integreren met andere business intelligence (BI)-oplossingen.

Atlassian heeft de tool Compass gelanceerd. Compass zorgt voor een beter en efficiënter beheer van alle componenten waaruit applicaties bestaan. Of dit nu door bedrijven zelf ontwikkelde componenten zijn of componenten van andere leveranciers.

De tool toont alle modules van een bepaalde workload in een algemene lijst. Gebruikers kunnen voor meer details, zoals de broncode en uitleg hoe de code werkt, de modules aanklikken. Ook kan Compass uitlichten hoe componenten binnen een applicatie met elkaar communiceren. Het laat bovendien zien hoe technische fouten in één component gevolgen kan hebben voor de overige softwarecomponenten. De functionaliteit is handig voor troubleshooting.

Compass kan ook code scannen op technische fouten en checkt code automatisch of de componenten gevoelig zijn voor securityrisico’s, compliance-vereisten en andere fouten. Ook kunnen ontwikkelaars de tool naar eigen wens aanpassen voor het tonen van gegevens uit externe bronnen, zoals de applicatieprestaties die door tools van andere leveranciers worden verzameld.

Atlas voor zakelijke informatiedeling

Ook introduceert Atlassian een bèta van de tool Atlas. Deze tool richt zich meer op business users die bijvoorbeeld Trello gebruiken voor BI-informatie. Met Atlas kunnen managers makkelijker zakelijke informatie delen met medewerkers. Hiervoor kan onder meer een webpagina worden aangemaakt die zakelijke doelen deelt, beschrijvingen van de daarvoor benodigde taken en toegang tot verkoopvoorspellingen.

DataLake en Analytics

Op het terrein van data analytics heeft Atlassian DataLake en Analytics geïntroduceerd. Met Atlassian Data Lake kunnen bedrijven informatie uit Atlassian-tools naar externe BI-tools sturen voor analyse. Bij de introductie gaat het in eerste instantie om data uit Jira en Jira Service Management. Data uit deze oplossingen kan dus met DataLake naar andere BI-tools worden geëxporteerd. Dit kunnen tools van andere leveranciers zijn, maar ook nu ook eigen tool Atlassian Analytics.

Atlassian Analytics biedt een set van voorbereide dashboards die belangrijke metrische gegevens in de gaten houden over een softwareontwikkelingsproces. De tool is gebouwd op de technologie van het vorig jaar door Atlassian overgenomen Charito, een cloudgebaseerd visualiserings- en analysetool.

Bijvoorbeeld kan Atlassian Analytics in de gaten houden hoe vaak een nieuwe release wordt uitgebracht. Ook is het mogelijk dashboards op maat te maken met behulp van een low-code editor of SQL-code. Andere functionaliteit van de tool is het kunnen toevoegen van data uit andere bronnen, zoals omzetgegevens.

Tip: Atlassian breidt Jira uit met overname chatbotbedrijf Percept.AI