Microsoft heeft SQL Server 2022 algemeen beschikbaar gemaakt. De update bevat nieuwe cloudfunctionaliteit op basis van Azure. Daarnaast zijn er veel nieuwe integraties met bestaande oplossingen van de techgigant.

Volgens Microsoft kunnen eindgebruikers SQL Server 2022 zowel in on-premises omgevingen als in de cloud draaien. De cloudvariant (Azure SQL Managed Instance) draait geheel beheerd op Azure. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur.

SQL Server 2022 beschikt over veel verbeteringen en functionaliteit, zoals een nieuwe integratie die het mogelijk maakt om de inhoud van een on-premises database naar Azure Managed Instance te kopiëren. Bijvoorbeeld om in de cloudgebaseerde SQL-omgeving een backup te bewaren voor herstel na uitval. Ook is het mogelijk applicatieverzoeken naar de database te routeren en workloads te offloaden naar de Azure Managed SQL Instance, met prestatieverbeteringen als gevolg.

Integraties

SQL Server 2022 biedt nu een integratie met Microsoft Azure Synapse. Deze dienst laat bedrijven zakelijke data voorbereiden voor analyses en doorzoeken voor handige inzichten.

Voorheen was het verplaatsen van zakelijke records vanuit de SQL-databaseomgeving naar Azure Synapse een lastig proces. Gebruikers moesten hiervoor een software workflow bouwen voor het extraheren, transformeren en laden (ETL) van pipeline data.

In SQL Server 2022 is dit niet meer nodig en worden de records zodra ze zijn gedetecteerd automatisch naar Azure Synapse gesynchroniseerd. Dit gebeurt alleen met nieuwe data, zodat het overbrengen van grote databestanden niet meer nodig is. Dit verbetert natuurlijk ook de prestaties en snelheid van dataverwerking.

Daarnaast integreert SQL Server 2022 met diverse andere Microsoft tools, waaronder Microsoft Purview en Microsoft Arc. Voor deze laatste oplossing biedt de nieuwe versie meer gecentraliseerd databasebeheer.

Ook biedt de verdere integratie van de database-omgeving met Microsoft Arc klanten toegang tot on-demand pricing. Dit nieuwe betaalmodel moet gebruikers in staat stellen beter om te gaan met plotselinge pieken in databasegebruik. Klanten hoeven alleen te betalen voor daadwerkelijk gebruik, zonder vooraf kosten te maken.

Andere verbeteringen in Microsoft SQL Server 2022 zijn de versnelling van queries en de introductie van Ledger for SQL Server. Deze tool moet het mogelijk maken om een niet-bewerkbare log te creëren van veranderingen in een database, waardoor beheerders veiliger kunnen werken.

De gratis Developer- en Express-edities van SQL Server 2022 zijn direct beschikbaar. Ook de betaalde Enterprise- en Standard-edities (volume-licenties en abonnementen) kunnen nu worden gedownload. Klanten die SQL Server 2022 via een cloudaanbieder, OEM-leverancier of SPLA afnemen kunnen de nieuwste versie vanaf januari 2023 aanschaffen.