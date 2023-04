Okta komt met versie 1.0 van diens open-source autorisatiesysteem OpenFGA. De officiële lancering vindt vandaag plaats op KubeCon/CloudNativeCon in Amsterdam.

OpenFGA is oorspronkelijk ontworpen als een autorisatiesysteem ingesteld op betrouwbaarheid en snelheid op schaal. Daarnaast is het de bedoeling dat deze ‘Fine Grained Authorization’ flexibel van aard is. Okta maakte de applicatie open-source in juni 2022. Okta komt met zeven verbeteringen die zijn toegepast in versie 1.0.

Schaalbaar

Allereerst biedt 1.0 meer toegankelijkheid door de taal voor het definiëren van autorisatiemodellen begrijpelijker te maken. Met de nieuwe ListObjects-API kan een ontwikkelaar alle resources bekijken waar een gebruiker toegang heeft op basis van het autorisatiebeleid, waardoor dit een stuk inzichtelijker wordt dan voorheen. Observability wordt verbeterd door Open Telemetry-tracing, Prometheus-metrics en pprof-profielen. Het autorisatiesysteem kan ook eenvoudig worden geïmplementeerd in een Kubernetes-cluster: volgens Okta is er slechts een enkele computeropdracht nodig om het hele systeem ervan te voorzien. Daarnaast zorgt versie 1.0 voor betere prestaties en meer schaalbaarheid van diens Postgres storage adapter.

Ten slotte heeft Okta een aantal SDK-gerelateerde verbeteringen. Een nieuwe software development kit voor Python maakt het gemakkelijker voor ontwikkelaars die in die taal schrijven om OpenFGA te integreren in hun projecten. Daarnaast is de SDK voor JavaScript en .NET verbeterd met de ondersteuning van batching, waardoor autorisatieverzoeken efficiënter verlopen.

