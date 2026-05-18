Akamai neemt LayerX over om de browser beter te beveiligen

Akamai levert graag “superieure dreigingsinformatie” om bedrijfsgegevens en -applicaties te beveiligen. Met een bestaande stack is het logisch dat Akamai zich richt op AI-gerichte securitytoolong. Daarom zien we dat het bedrijf een definitieve overeenkomst sluit voor de overname van LayerX. Het is een aanbieder van browser-based security. Maar wat betekent dat nu concreet?

Een secure enterprise browser (SEB) is een beheerde webbrowser die het securitybeleid, de toegangscontrole en de databescherming van het bedrijf afdwingt. Deze beschermlaag van LayerX controleert en reguleert hoe werknemers omgaan met generatieve AI-tools. Hierdoor worden datalekken voorkomen en het compliancebeleid van het bedrijf afgedwongen.

Het tijdperk van browsergebaseerd werken

De diensten van LayerX breiden de bescherming van Akamai uit naar de browser, waar het merendeel van de zakelijke taken tegenwoordig plaatsvindt. Het is ook waar het personeel van vandaag de dag werkt met generatieve AI-toepassingen, SaaS-AI-oplossingen en AI-agents.

Is dit echt, in wezen, het tijdperk van browsergebaseerd werken?

Commentaar uit de sector suggereert dat dit het geval is en dat moderne workloads zich in SaaS-clouddatabases en generatieve AI-platforms bevinden. Naar schatting 80 tot 90 procent van de activiteiten tussen gebruikers en agents, bedrijfstaken en LLM-interacties vindt plaats binnen browseromgevingen.

Met deze overname zegt Akamai een “cruciale stap” te zetten in de evolutie van zijn Zero Trust-beveiligingsportfolio en een van de meest urgente prioriteiten voor beveiligingsleiders in 2026 aan te pakken: controle over het gebruik van AI.

Laten we nogmaals even pauzeren voor verduidelijking, validatie en definitie… wat is dat portfolio precies?

Microsegmentatiesituatie

Akamai’s Zero Trust-portfolio beveiligt de gedistribueerde onderneming door elke gebruiker en elk apparaat te verifiëren, microsegmentatie af te dwingen (om workloads binnen netwerken te isoleren en laterale bewegingen te beperken om te voorkomen dat hackers of malware zich verspreiden over bedrijfsomgevingen), de verspreiding van malware te voorkomen en browsergebaseerde bedreigingen te isoleren zonder de prestaties van gebruikers te belemmeren.

LayerX ondersteunt de meest populaire browsers, in tegenstelling tot losse enterprise browsers die organisaties dwingen van browser te wisselen en hun gebruikers verstoren. Hierdoor kunnen gebruikers veilig en zonder onderbrekingen doorgaan met hun favoriete browser, en tegelijkertijd gebruikmaken van de nieuwe generatie agentgebaseerde browsers, waaronder Atlas, Comet en andere.

Door bestaande browsers te ondersteunen, profiteren securityteams van meer realtime inzicht en controle over onbeperkt gebruik, ook wanneer gebruikers interactie hebben met webcontent, prompts, bestandsuploads en SaaS-applicaties. LayerX maakt dit mogelijk zonder infrastructuurwijzigingen of nieuwe frictie onder het personeel.

Gereguleerde AI op het punt van gebruik

“Onze klanten implementeren AI in recordtempo en ze vertellen ons allemaal hetzelfde: hun bestaande controles kunnen niet zien hoe medewerkers omgaan met AI-tools en informatie delen met grote taalmodellen,” aldus Mani Sundaram, Executive Vice President & General Manager van de Security Technology Group bij Akamai. “De overname van LayerX helpt die kloof te dichten en biedt Akamai een controlelaag die AI op het punt van gebruik beheert, zodat ondernemingen op AI-snelheid kunnen werken zonder in te boeten aan veiligheid en compliance.”

In combinatie met de bestaande mogelijkheden van Akamai’s Zero Trust-portfolio, waaronder Zero Trust Network Access (ZTNA), runtime-bescherming van AI-toepassingen en segmentatie van AI-inferentie op werkbelastingsniveau, biedt Akamai controle over het AI-gebruik die de gebruiker, de toepassing en de infrastructuur omvat. Samen zorgen deze voor de hoogwaardige, schaalbare beveiliging waarop klanten over de hele wereld al bijna drie decennia vertrouwen.

“Het beveiligen van het gebruik van menselijke en agentgebaseerde AI is een van de belangrijkste uitdagingen geworden op het gebied van bedrijfsbeveiliging”, aldus Or Eshed, CEO en medeoprichter van LayerX.

Vierde overname in Tel-Aviv

Eshed bevestigt dat de medewerkers van LayerX nu deel gaan uitmaken van Akamai’s Zero Trust-organisatie. Als Akamai’s vierde overname op het gebied van security in Tel Aviv in de afgelopen vijf jaar, zal LayerX de technische diepgang en expertise van zijn groeiende innovatiehub voor security in de regio verder versterken.

De afronding van de transactie, die onderworpen is aan de gebruikelijke voorwaarden, zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2026.

