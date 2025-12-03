Roundup kwartaalcijfers: Pure, CrowdStrike, Okta, GitLab, Box

Vandaag belicht Techzine vijf grote technologiebedrijven die hun kwartaalcijfers hebben bekendgemaakt, met uiteenlopende resultaten in de sectoren opslag, beveiliging en SaaS. Pure Storage, CrowdStrike, Okta, GitLab en Box lieten elk verschillende groeicijfers zien, met veelal AI-uitgaven en stijgende adoptie.

Pure Storage behaalde in het derde kwartaal een omzet van 964,5 miljoen dollar, wat neerkomt op een groei van 16 procent op jaarbasis. Dit cijfer ligt iets boven de prognoses van het bedrijf. De winst per aandeel kwam uit op 0,58 dollar, wat overeenkomt met de verwachtingen van analisten. De nettowinst daalde echter tot 54,8 miljoen dollar, omdat het bedrijf meer is gaan uitgeven aan AI-initiatieven en neocloud-projecten.

De productomzet bedroeg 534,8 miljoen dollar, terwijl de omzet uit abonnementen 429,7 miljoen dollar bedroeg. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor het hele jaar naar 3,63 tot 3,64 miljard dollar. De omzet voor het volgende kwartaal zal naar verwachting tussen 1,02 en 1,04 miljard dollar liggen. De groei van Pure overtreft die van concurrenten Dell en NetApp, hoewel de stijgende kosten van NAND-flashgeheugen wellicht roet in het eten zullen gooien de komende kwartalen.

CrowdStrike behoudt sterk momentum

CrowdStrike rapporteerde voor haar derde kwartaal van financieel 2026 een omzet van 1,23 miljard dollar, een stijging van 22 procent op jaarbasis en boven de verwachtingen. De winst per aandeel steeg van 0,76 dollar naar 0,96 dollar. De inkomsten uit abonnementen stegen met 21 procent tot 1,17 miljard dollar, terwijl de jaarlijkse terugkerende inkomsten 4,92 miljard dollar bedroegen, een groei van 23 procent.

Het klantenbestand van het cyberbeveiligingsbedrijf blijft groeien, evenals de omvang van de deals. Voor het huidige kwartaal ligt de omzetprognose tussen 1,29 en 1,30 miljard dollar, met een verwachting voor het hele jaar van ongeveer 4,8 miljard dollar. Beide cijfers overtreffen de eerdere prognoses. CEO George Kurtz omschrijft CrowdStrike als “het besturingssysteem van cybersecurity” en benadrukt hoe de strategie van één platform consolidatie stimuleert. Dit was voor ons aanleiding om te informeren hoe securitypartijen hun eigen rol zien in deze toegenomen ‘platformisering’ eind vorig jaar.

Lees er hier meer over: Het securityplatform lonkt: wat is het en wat levert het op?

Okta laat een gezonde vraag op lange termijn zien

Okta boekte een kwartaalomzet van 742 miljoen dollar, een stijging van 12 procent op jaarbasis en meer dan verwacht. De winst per aandeel steeg van 0,67 dollar naar 0,82 dollar. De inkomsten uit abonnementen bedroegen 724 miljoen dollar, een groei van 11 procent. De waarde van ondertekende maar nog niet geleverde abonnementscontracten steeg met 17 procent tot 4,29 miljard dollar, wat wijst op een gezonde vraag op langere termijn.

De aanbieder van identiteitsbeheer introduceert nieuwe functies op de Okta- en Auth0-platforms om klanten te helpen AI-agents veilig in te zetten. De omzet voor het volgende kwartaal wordt geschat op 748 tot 750 miljoen dollar, met een prognose voor het hele jaar van iets minder dan 2,91 miljard dollar. CEO Todd McKinnon benadrukte dat het “moderne, neutrale identiteitsplatform” van Okta is ontworpen om elke identiteit te beveiligen, inclusief AI-agents.

GitLab verhoogt vooruitzichten

GitLab combineerde een omzetgroei van 25 procent met een terugkeer naar een nettoverlies volgens de standaardboekhouding. De omzet steeg tot 244,4 miljoen dollar, wat de verwachtingen overtrof. De gecorrigeerde winst bedroeg 0,25 dollar per aandeel, wat hoger was dan de voorspelde 0,20 dollar. Toch rapporteerde het bedrijf een nettoverlies van 8,3 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 29,1 miljoen dollar een jaar eerder.

GitLab verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar naar een omzet tussen 946 en 947 miljoen dollar met een gecorrigeerde winst van 0,95 tot 0,96 dollar per aandeel. De verwachtingen voor het huidige kwartaal liggen rond de 251 tot 252 miljoen dollar. CEO Bill Staples merkte op dat de betrokkenheid op het platform toeneemt en verklaarde: “meer code betekent meer behoefte aan GitLab.”

Box boekt bescheiden groei met lagere winstverwachting

Box boekte in het derde kwartaal een omzet van 301,1 miljoen dollar, een stijging van 9 procent op jaarbasis en iets boven de verwachtingen. De winst per aandeel bedroeg 0,31 dollar, wat overeenkomt met de verwachtingen, maar een daling is ten opzichte van 0,45 dollar een jaar eerder. De aanbieder van contentmanagement heeft de winstverwachtingen voor volgend jaar licht verlaagd.

De onderliggende cijfers bleven gezond. De totale waarde van toekomstige gecontracteerde inkomsten steeg met 18 procent tot 1,5 miljard dollar, waarbij zowel de korte- als de langetermijnverplichtingen met dubbele cijfers groeiden. De omzet steeg met 12 procent tot 296 miljoen dollar. Box breidde ook zijn aandeleninkoopprogramma uit met 150 miljoen dollar.

CEO Aaron Levie zei dat de resultaten aantonen hoe snel bedrijven Box omarmen als een “AI-aangedreven intelligent contentmanagementplatform”. Voor het boekjaar 2026 voorspelt Box een omzet van meer dan 1,18 miljard dollar met een winst per aandeel van meer dan 1,28 dollar, iets onder de verwachtingen van analisten wat betreft de winst.