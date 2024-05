Via een samenwerking met maker Cognition brengt Microsoft Devin binnen handbereik. Deze chatbot wekte eerder dit jaar de aandacht door volledig zelfstandig software te ontwikkelen met behulp van generatieve AI.

De samenwerking werd vorige week tijdens de ontwikkelaarsconferentie Microsoft Build onthuld, maar is mede door een hoop andere aankondigingen enigszins onopgemerkt gebleven. Ook omdat Microsoft er zelf beperkte details over deelde. “Microsoft en Cognition zullen de autonome AI-softwareagent van Cognition, Devin, naar klanten brengen om hen te helpen met complexe taken zoals codemigratie en moderniseringsprojecten. Als onderdeel van de overeenkomst zal Devin worden aangedreven door Azure”, waren twee van de drie zinnen over Devin die Microsoft in een blog deelde. Microsoft-CTO Kevin Scott uitte tijdens een keynote zijn enthousiasme door te vertellen wat Devin kan betekenen.

Dat enthousiasme is terecht, want Devin belooft onderscheidend te zijn van bestaande generatieve AI’s voor softwareontwikkeling. Bij alternatieven moet je vaak per document of per functie aangeven wat je precies met code wilt. Devin pakt dit anders aan en kan een prompt met daarin de uitleg over wat voor applicatie je wilt omzetten naar de daadwerkelijke software. Je ziet de softwareontwikkeling gebeuren, waarbij er ook ruimte is om feedback te geven voor feature requests.

Uitbreiding met Microsoft

Momenteel bevindt Devin zich nog in een early-access fase. Er is een wachtlijst voor geïnteresseerden. Om de chatbot breder beschikbaar te maken, is het noodzakelijk om de capaciteit op te schalen. Precies daar lijkt via de samenwerking met Microsoft verandering in te kunnen komen. Voor Cognition betekent het namelijk dat het nu een grote techpartner krijgt die met resources kan ondersteunen in meer capaciteit. Het aandrijven van Devin met Azure zal helpen bij de bredere beschikbaarheid.

Voor Microsoft is deze samenwerking gunstig omdat het een aanvulling kan zijn op de mogelijkheden van GitHub Copilot. Die tool dient veel meer als een AI die ontwikkelaars assisteert bij hun werkzaamheden, terwijl Devin echt zelfstandig een applicatie bouwt. Op X geeft Cognition dan ook wat meer duidelijkheid over wat we van de samenwerking kunnen verwachten. “Microsoft zal Devin gebruiken om zijn ontwikkelaars te helpen meer te bereiken, beginnend met codemigraties en modernisatie”, aldus Cognition. Om te vervolgen: “Van VS Code tot GitHub, Microsoft is uniek aanwezig in het ontwikkelaarsecosysteem. We zijn blij om samen te werken op het gebied van codemigratie en meer toepassingen voor Devin.”

