AWS gooit Amplify IAM-rollen op de schop voor veiligere toegang

AWS geeft aan de serverkant van zijn Amplify hosting-dienst nieuwe Identity and Access Management (IAM)-rollen. Dit helpt onder meer Server Side Rendering (SSR)-applicaties op detailniveau veiligere toegang te krijgen tot andere AWS-diensten.

De nieuwe IAM-serverrollen, of ‘compute roles’ zoals de hyperscaler het zelf noemt, zijn vooral bedoeld voor applicaties die ‘server-side rendering (SSR) uitvoeren. Met deze op IAM gebaseerde compute roles is het mogelijk voor deze applicaties op detailniveau te bepalen of en hoe zij toegang krijgen tot andere AWS-diensten.

Eerder moesten ontwikkelaars zelf de omgevingsvariabelen definiëren voor de inloggegevens die applicaties voor toegang tot deze diensten nodig hadden. De nieuwe compute roles zorgen nu ervoor dat tijdelijke inloggegevens net als langdurig beschikbare inloggegevens worden behandeld, waarbij ze op dezelfde manier beheerd worden als alle andere AWS IAM-rollen.

Overige features

Daarnaast is het met de nieuwe compute roles mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige configuratiegegevens in runtime binnen de Next.js AIP-routes. Dit gebeurt met behulp van AWS Secrets Manager en Systems Manager Parameter Store.

De SSR-applicaties kunnen door de compute roles ook direct worden verbonden met, zoals databases als Amazon RDS, Amazon DynamoDB en andere AWS databases.

Verder maken de nieuwe compute roles het mogelijk veilige en geauthenticeerde calls te maken naar iedere AWS-dienst vanuit de server-side code.

Onderdeel Amplify-ontwikkelplatform

AWS Amplify hosting is onderdeel van het Amplify-ontwikkelplatform van het bedrijf. Hiermee kunnen ontwikkelaars zeer eenvoudig webapplicaties uitrollen en hosten. Ook kunnen zij hiermee via de public cloudinfrastructuur deze applicaties bouwen en schalen.

Daarnaast biedt de dienst verbindingen met andere AWS-diensten voor het verbeteren van de functionaliteit van deze applicaties. Denk daarbij aan Amazon S3 voor het opslaan van statische assets, Amazon CloudFront voor content delivery en AWS Lambda voor serverless-functionaliteit.

