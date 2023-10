AWS updatet JavaScript library en -tool Amplify naar versie 6. Daarnaast krijgt zijn AI-codedienst Amazon CodeWhisperer binnenkort nieuwe features.

Ontwikkelaars krijgen met AWS Amplify een JavaScript libary en tool in een enkele oplossing voor het bouwen van applicaties. In de nu uitgebrachte preview van versie 6 is nieuwe functionaliteit toegevoegd, waarbij de nadruk ligt op de JavaScript library.

Features

Hiervoor wordt nu de omvang van de bundels beperkt door ‘tree shaking’ of het verwijderen van ongebruikte code. Hiervoor wordt nu code op meer detail geïmporteerd. Meer gebaseerd op functies dan op classes.

Daarnaast krijgt AWS Amplify in de laatste versie meer ondersteuning voor TypeScript. In eerste instantie alleen voor Auth, Analytics en Storage. De ondersteuning wordt later uitgebreid naar GraphQL API’s en REST API’s.

Verder is in de preview nu ondersteuning doorgevoerd voor het Next.js framework, inclusief server-side rendering, middleware en serverfunctionaliteit. In de preview zouden echter nog alleen een subset van de API’s op de server-side van een Next.js-project werkzaam zijn. Meer categorieën en API’s volgen binnenkort.

Ook AWS CodeWhisperer

AWS heeft intussen ook bekendgemaakt dat codedienst CodeWhisperer binnenkort nieuwe features krijgt. Onder meer wordt het mogelijk voor bedrijven AI-modellen te trainen op eigen private code en er daarbij tegelijkertijd ervoor te zorgen dat deze code echt private blijft. Hierbij wordt een verbinding gelegd van een bron als Gitlab of Amazon S3 en kunnen ontwikkelaars een job aanmaken om hun eigen aanpassingen te doen.

Deze nieuwe feature is onderdeel van de eerder al aangekondigde update voor een Enterprise-tier in AWS CodeWhisperer. De features komen ergens in de komende weken beschikbaar, geeft AWS aan.

