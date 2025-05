GitLab 18 brengt Duo Enterprise naar Premium-klanten

GitLab heeft versie 18 van zijn DevSecOps-platform aangekondigd. De update voegt AI-functionaliteiten toe die voortaan beschikbaar zijn voor Premium- en Ultimate-klanten. Zo zullen Premium-abonnees voortaan Duo AI-opties krijgen zonder te hoeven upgraden naar Ultimate.

De nieuwe versie van het DevSecOps-platform verander de werkprocessen van ontwikkelaars door AI verder te integreren in het platform. Premium- en Ultimate-klanten kunnen nu gebruikmaken van GitLab Duo Code Suggestions voor realtime code-aanvullingen en -generatie. Ook de Chat-functie is nu beschikbaar voor deze gebruikers, waarmee ze direct toegang hebben tot code-uitleg, refactoring, testgeneratie en code-fixes.

Een belangrijke verandering in GitLab’s strategie is dat Premium-klanten nu Duo Enterprise kunnen aanschaffen zonder te upgraden naar Ultimate. Duo Enterprise omvat geavanceerde samenwerkings- en contextbewuste AI-functionaliteiten voor de hele ontwikkelingscyclus. Dit komt tegemoet aan de vraag van klanten die de AI-mogelijkheden willen benutten zonder over te stappen naar het duurste abonnement.

Verbeteringen in kernfunctionaliteiten

Naast AI-integratie pakt GitLab 18 andere functionaliteiten van het platform aan. De ingebouwde artifact management biedt nu een native oplossing voor het beheer van artifacts, packages en containers, inclusief een nieuwe virtuele registry voor Maven en onveranderlijk tag-beheer.

De CI/CD-pijplijn is geoptimaliseerd met gestructureerde input en verbeterd modulair pijplijnbeheer. Dit zorgt voor een veiligere configuratie van parent/child-pijplijnen en geoptimaliseerde uitvoering. GitLab Query Language stelt gebruikers in staat om content te vinden, filteren en in te bedden vanuit het hele GitLab-platform.

GitLab 18 versterkt tevens de ingebouwde security- en compliance-mogelijkheden. Het biedt out-of-the-box controles voor SOC 2, ISO 27001 en CIS-benchmarks, samen met de mogelijkheid om aangepaste compliance-controles te definiëren en af te dwingen.

