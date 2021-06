GitLab palmt UnReview in

Open DevOps platform GitLab heeft UnReview overgenomen, de ontwikkelaar van machine learning oplossingen. Hiermee hoopt GitLab de gebruikerservaring te verbeteren en voor gebruikersteams snelheid, codekwaliteit en veiligheid te verhogen.

UnReview biedt machine learning (ML) oplossingen voor het automatisch identificeren van geschikte expert codebeoordelaars, voor het beheren van review workloads, en voor de distributie van kennis. De machine learning toepassingen moeten GitLab gaan helpen om efficiënter coderecensenten aan te bevelen op basis van hun eerdere bijdragen en hun huidige werkdruk.

“Het integreren van de technologie van UnReview in het GitLab-platform is onze eerste stap om GitLab’s Applied Machine Learning voor DevOps te bouwen,” zegt Eric Johnson, CTO van GitLab. “Door machine learning te blijven integreren in het open DevOps-platform van GitLab, verbeteren we de gebruikerservaring door workflows te automatiseren en cycli in alle fasen van de DevSecOps-levenscyclus te verkorten.”

Machine DevOps

Recent eigen onderzoek van GitLab toont dat bij 75 procent van de respondenten de DevOps-teams al machine learning en kunstmatige intelligentie gebruiken of van plan zijn te gebruiken, om te testen en voor code-reviews. Bovendien meldt 55 procent van de operationele teams, dat hun levenscyclus volledig of grotendeels geautomatiseerd was.

“Deze statistieken bevestigen het belang van GitLab’s Applied Machine Learning voor DevOps, waarbij automatisering en machine learning-technologie zoals UnReview worden geïntegreerd in het GitLab-platform,” zegt het bedrijf. “Met de toevoeging van UnReview zullen veel bestaande functies in de Create-fase worden verrijkt met machine learning-mogelijkheden om de levenscyclus van softwareontwikkeling te versnellen.”

De UnReview-technologie zal tegen het einde van het jaar worden geïntegreerd in GitLab’s Code Review voor haar SaaS-klanten. Alexander Chueshev, oprichter van UnReview, en senior full-stack engineer bij GitLab, zegt “een rol te gaan spelen bij het integreren van UnReview in het GitLab-platform en bij het uitbreiden van machine learning en kunstmatige intelligentie naar toekomstige DevOps-fasen.”

