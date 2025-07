Mistral AI lanceert Codestral 25.08 en volledige coding-stack

Met Codestral 25.08 en een complete coding-stack wil Mistral AI de enterprise-adoptie van AI-gedreven ontwikkeling versnellen. Het Franse bedrijf claimt dat organisaties hun ontwikkeltijd kunnen halveren door de nieuwe oplossing te gebruiken.

Mistral presenteert een complete toolchain die bestaat uit vier componenten. Samen moeten ze een end-to-end oplossing vormen voor het gehele ontwikkelproces. Allereerst code completion, dat snel en accuraat moet zijn. Ten tweede search over de gehele codebase met betere prestaties dan bij OpenAI en Cohere, zo stelt Mistral AI. Agentic workflows zijn als derde van groot belang, naast integraties in bestaande IDE’s. In dit geval is Mistrals aanbod compatibel als plugin met JetBrains en VS Code.

Nieuwe versie biedt vooruitgang

De belangrijkste upgrade in dit geheel zit in Codestral 25.08, een nieuwe versie van Mistrals model om code te genereren. Codestral heeft een update gekregen die dertig procent meer goede (lees: geaccepteerde) code-suggesties doet. Daarnaast blijft tien procent meer code behouden na aanpassingen en zijn er de helft minder runaway generations, ofwel AI-outputs die doorwerkfout na doorwerkfout maken.

Het model werkt ook voor fill-in-the-middle completion en is geoptimaliseerd voor productieomgevingen waar latency cruciaal is. Codestral kan in cloud-, VPC- of on-premises infrastructuur draaien zonder dat daar infrastructurele wijzigingen voor nodig zijn.

Autonome ontwikkelprocessen

Devstral voert intussen autonome ontwikkeling uit in meerdere stappen tegelijk. Het haalt 53,6 procent (Small variant) tot 61,6 procent (Medium variant) op de SWE-Bench Verified benchmark. Daarmee overtreft het Claude 3.5 en GPT-4.1-mini.

Het Mistral Code-platform integreert alle functionaliteiten in JetBrains en VS Code. Gebruikers krijgen daarmee toegang tot inline completion, one-click automatisering voor commit-berichten en geïntegreerde semantische zoekfunctionaliteit.

Beschikbaarheid

De complete Mistral coding-stack is vandaag beschikbaar. Mistral AI heeft daarbij een stappenplan in gedachte voor adoptie. Teams kunnen namelijk beginnen met autocomplete en semantische zoekfunctionaliteit, waarna ze later agentic workflows kunnen toevoegen.

Voor eigen implementaties zijn API-keys beschikbaar via console.mistral.ai. Enterprise-klanten die on-prem deployment of aangepaste pilots willen, kunnen contact opnemen via het aanvraagformulier.

