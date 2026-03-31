Mistral haalt driekwart miljard op voor uitbouw AI-infrastructuur

Mistral AI haalt 723 miljoen euro op via schuldfinanciering van zeven banken, waaronder BNP Paribas en Bpifrance. Het geld gaat naar een nieuw datacenter bij Parijs dat wordt gevuld met 13.800 Nvidia GB300-chips. Daarmee zet het Franse AI-bedrijf een volgende stap in zijn ambitie om Europese AI-infrastructuur op te bouwen. Met ASML als voornaamste investeerder moet op den duur een AI-grootmacht binnen Europa gerealiseerd worden.

Het datacenter verrijst in Bruyères-le-Châtel, ten zuiden van Parijs, en moet in de tweede helft van 2026 online komen. De 44 megawatt aan rekencapaciteit is bedoeld voor inference-workloads en het trainen van nieuwe modellen. Opvallend genoeg is dit is de eerste keer dat Mistral schulden aangaat voor infrastructuuruitbreiding. Eerdere rondes draaiden volledig op aandelenkapitaal.

De 13.800 Nvidia GB300-chips moeten de AI-prestaties gaan leveren binnen de faciliteit. Elke accelerator combineert één processor met twee Blackwell Ultra GPU’s, waarbij elke chip 208 miljard transistors telt op het 4nm-procedé van TSMC. Mistral brengt de chips ook al in zijn commerciële aanbod: het platform Mistral Compute biedt klanten toegang tot managed GPU-hardware en bare-metal servers op basis van diezelfde GB300.

Van lab naar AI-cloud

De infrastructuurambities van Mistral reiken verder dan dit datacenter alleen. Eerder dit jaar nam het de Franse serverless cloudprovider Koyeb over om het eerder genoemde Compute-platform te versterken; in Zweden bouwt Mistral aan een AI-campus die naar verwachting 1,2 miljard dollar kost. Het bedrijf mikt op 200 megawatt aan rekencapaciteit in Europa tegen eind 2027.

Mistral heeft ook uit Veldhoven een aanzienlijk bedrag verkregen. In september 2025 werd ASML hoofdaandeelhouder na een investering van 1,3 miljard euro, waardoor de waardering van het bedrijf op 10 miljard euro uitkwam. Eerder haalde Mistral al 600 miljoen euro op in juni 2024 om zijn AI-ambities te financieren.

Naast de infrastructuurinvesteringen groeit ook het productportfolio. Mistral Large 3, uitgebracht in december, beschikt over 675 miljard parameters en is specifiek afgestemd op het aansturen van AI-agents. Daarnaast biedt Mistral via Forge tools voor het bouwen van custom foundation models en via Le Chat een chatbotdienst. De aanpak is beduidend complexer dan die van concurrerende AI-spelers in Amerika. Terwijl OpenAI en Anthropic bovenal mikken op de ontwikkeling van AI-modellen zelf en verschillende toepassingen ervoor, wil Mistral de eigen capaciteit ook voor meer doeleinden inzetten. Dit moet voorkomen dat de Franse AI-speler in dezelfde verknelling komt als OpenAI, dat momenteel nog steeds op zoek is naar een winstmodel.