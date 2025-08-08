Atlassian versterkt cloudstrategie via samenwerking met Google Cloud

Atlassian kondigt een meerjarige partnership aan met Google Cloud om AI-mogelijkheden te versterken en cloudtransformatie te versnellen. De samenwerking brengt Jira, Confluence en Loom naar Google’s infrastructuur, met diepgaande integraties van Gemini en Rovo-agents.

Voor organisaties die beide ecosystemen gebruiken, biedt de samenwerking concrete voordelen. Teams kunnen direct vanuit Gmail, Chat en Docs acties uitvoeren in Jira en Confluence. Relevante context uit Google-tools wordt automatisch beschikbaar binnen het Atlassian-universum.

Gemini krijgt daarnaast de mogelijkheid om kennis uit Confluence te doorzoeken en direct actie te ondernemen in Jira. Dit moet de overgang van inzicht naar actie aanzienlijk versnellen.

Rovo krijgt Gemini-superkrachten

De AI-tool Rovo, die inmiddels 2,3 miljoen actieve gebruikers telt, krijgt een flinke upgrade door de Google-integratie. Met Gemini-modellen en Vertex AI kunnen klanten straks Rovo-agents bouwen met geavanceerde mogelijkheden.

Denk aan complexe redenering, diepgaande analyses en multimodale inputs via spraak, tekst en beeld. De agents krijgen ook Agent2Agent-interoperabiliteit, waardoor verschillende AI-systemen kunnen samenwerken.

Praktische toepassingen omvatten het unificeren van projectupdates across Google Workspace en Atlassian-tools, en het automatisch genereren van release notes op basis van data uit Jira, Confluence, Google Docs en Gmail.

Tip: Atlassian programmeert Rovo AI Agents voor ontwikkelaars

Multi-cloud strategie wordt realiteit

De samenwerking markeert een strategische wending voor Atlassian. Voor het eerst komen de populaire tools Jira, Confluence en Loom beschikbaar op Google Cloud Marketplace. Klanten kunnen hierdoor hun bestaande Google Cloud-budgetten gebruiken om Atlassian-subscripties aan te schaffen.

De partnership richt zich expliciet op het versterken van multinationals met geavanceerde AI, schaal en naadloze integraties. Atlassian CTO Rajeev Rajan benadrukt dat cloudadoptie de toekomst is, en dat deze samenwerking die transitie versoepelt.