Atlassian programmeert Rovo AI Agents voor ontwikkelaars

Atlassian, een bedrijf dat software ontwikkelt voor samenwerking en productiviteit, heeft de mechanismen beschreven die momenteel de Rovo AI Agents productreeks aansturen. In principe is het geschikt voor (mogelijk) elke teamomgeving die baat heeft bij een AI-aangedreven werkplek- en workflowassistent. De softwareleverancier benadrukt echter de geschiktheid voor softwareontwikkelaars.

Met het potentieel om elke klasse van gebruikers te helpen, van business managers tot sales professionals, geeft Atlassian details over recente ontwikkelingen en focus die de tools afstemmen op veelvoorkomende (en sommige ongebruikelijke) softwareontwikkelingstaken. Het merk Rovo omvat zoek-, chat- en agentfuncties waarmee software-engineeringteams informatie kunnen vinden, leren en gebruiken in hun SaaS-apps.

Rovo wil het probleem van losgekoppelde bedrijfskennis aanpakken door een centrale hub te bieden voor toegang tot informatie en samenwerking. Het stelt gebruikers in staat om te zoeken in verschillende tools en platforms, waaronder Atlassian-producten en applicaties van derden als Google Drive, GitHub, Slack en .fig-bestanden die de Figma tool voor interactief productontwerp en prototyping gebruikt.

Daar is een agent voor

“We hebben Rovo agents gebruikt om vervelende taken te automatiseren (zoals het maken van samenvattingen en issues direct vanuit notities van vergaderingen), documenten op te stellen (zoals productvereisten en standaard operationele procedures SOP’s) en beter geïnformeerde beslissingen te nemen (zoals het genereren van rapporten die richting geven aan bedrijfs- en resourcingskeuzes). Meerdere keren per dag denk ik bij mezelf: Ik kan niet wachten om hier een agent voor te gebruiken. Ik heb het gevoel dat we met agents nog maar aan het begin staan”, zegt Fred Frenzel, project management office director bij HarperCollins.

Volgens Jamil Valliani, productmanager voor AI bij Atlassian, hebben software engineers de mogelijkheid van deze software geprezen om Rovo Chat in tests te gebruiken om notities van meetings op te schonen en ze automatisch om te zetten in tickets in Jira. Een vergadering van een uur veranderde vroeger in nog een uur projectbeheerwerk met alle follow-up. Met Rovo kan dit werk in 15 minuten worden gedaan.

Niet-coderende coderingstijd

“Rovo Dev Agents, nu beschikbaar in bèta, richten zich op de 84% van de tijd die ontwikkelaars buiten het coderen doorbrengen, zodat ze meer kunnen doen waar ze van houden”, beweert Valliani. “Deze kant-en-klare agents zijn gespecialiseerd in het begrijpen van het hele ecosysteem van softwareontwikkeling, van zakelijke vereisten tot technische implementatie. Neem bijvoorbeeld de Code Reviewer Agent. Het is een intelligente review metgezel die pull requests analyseert aan de hand van technische vereisten en bedrijfsdoelstellingen, codewijzigingen automatisch controleert aan de hand van acceptatiecriteria in Jira, potentiële problemen opspoort voordat ze in productie komen en reviewcycli drastisch verkort.”

Dit is nuttig voor teams die reageren op serviceverzoeken of bij het stroomlijnen van incidentbeheer, d.w.z. Rovo Agents zijn gericht op het samenwerken met mensen om taken aan te pakken die te maken hebben met het verbeteren van de gebruikerservaring. De Root Cause Analyzer (op het moment van schrijven nog in ontwikkeling) helpt bij het vaststellen van de oorzaak van een incident en toont kritieke context, zoals gerelateerde implementaties, pull requests, commits en Jira-werkitems. Hierdoor kunnen responders het snel oplossen.

De opkomst van de AI builder

AI-bouwers vormen de kern van wat teams drijft. Atlassian suggereert dat AI-bouwers al jaren grenzen verleggen met kant-en-klare oplossingen.

“We zijn zelf een groep bouwers. We hebben intern bij Atlassian duizenden agents gebouwd die elke hoek van ons bedrijf hebben verbeterd. Teamleden van alle rangen en standen, of ze nu juridisch, technisch, marketing of leidinggevenden zijn, hebben hun eigen agents geschreven om hen te helpen het ‘werk van het werk’ achter zich te laten en zich te richten op echte innovatie en het oplossen van problemen”, aldus Valliani.

De gloednieuwe Rovo Studio app fungeert als een enkele tool om aangepaste AI-agenten te bouwen met low-code/no-code opties. Daarnaast kan je er softwareprocessen en -regels op maat mee maken met automatisering, objecten modelleren met assets en schema’s en rijke, interactieve weergaven van inhoud cureren met hubs.

De wetenschap van compliance

Atlassian zegt dat zijn Teamwork Graph een data intelligence layer is die alle Atlassian- en derde partij data verbindt. Teams zullen merken dat Rovo bij het gebruik van Teamwork Graph proactief anticipeert op workflowbehoeften en contextbewuste, actiegerichte aanbevelingen doet die de productiviteit verhogen en de acceptatie vergroten.

Rovo is gebouwd met enterprise-grade bescherming, zoals veilige taalmodellen die voldoen aan strenge securitystandaarden (inclusief zero-day retentie), strikte handhaving van toestemmingen en verbeterde beheercontroles. Het voldoet nu ook aan de bepalingen voor gegevensresidentie (belangrijke certificeringen zoals GDPR, SOC2, ISO27001 en het AI-pact van de EU), om te bepalen waar de gegevens van een softwareontwikkelingsteam zich bevinden.

