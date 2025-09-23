Ubuntu 25.10 Questing Quokka bèta uitgebracht

Ubuntu 25.10 Questing Quokka is beschikbaar als bètaversie. De officiële release staat gepland voor 9 oktober. Het gaat om een zogeheten interim-release, die een jaar ondersteuning krijgt.

Een opvallende verandering in deze versie is de overstap van initramfs-tools naar Dracut voor het bootproces. Dracut biedt een modulairere aanpak, waardoor updates sneller doorgevoerd kunnen worden en de werking consistenter wordt. Ook aan de verzameling van gebruiksstatistieken is gesleuteld: het eerdere Ubuntu Report is vervangen door Ubuntu Insights. Dit systeem blijft opt-in en verzamelt geen identificeerbare gegevens, maar geeft Canonical wel inzicht in hoe Ubuntu wordt gebruikt.

De standaardtoepassingen zijn aangepast. Ptyxis vervangt gnome-terminal, Loupe komt in de plaats van Eye of GNOME als standaard beeldviewer en sudo-rs neemt de rol van sudo over. Daarnaast is Chrony de nieuwe standaard NTP-client en draait Ubuntu Desktop voortaan standaard op Wayland in plaats van X11.

Verder bevat Ubuntu 25.10 een reeks software-updates, waaronder GCC 15.2, Python 3.13.7, Rust 1.85 en OpenJDK 25. De distributie draait op Linux-kernel 6.17 en levert GNOME 49 mee. Er is ook ondersteuning voor experimentele TPM-gebaseerde full-disk-encryptie. Voor ontwikkelaars en beheerders betekent dit dat nieuwe programmeertalen en toolchains direct beschikbaar zijn binnen de standaardomgeving.

Voor servers introduceert Canonical een vernieuwde installer, Subiquity, die een live-omgeving biedt en het installatieproces moet vereenvoudigen. Naast de standaard Desktop- en Server-editie verschijnen opnieuw de varianten Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity, Xubuntu, Edubuntu en Ubuntu Cinnamon.

De bèta is bedoeld om de laatste fouten op te sporen voordat de definitieve versie in oktober verschijnt. Hoewel de images in principe stabiel genoeg zijn om te testen, kunnen er nog compatibiliteitsproblemen of regressies optreden. Canonical roept testers op om bevindingen te rapporteren, zodat die verwerkt kunnen worden in de uiteindelijke release.