Ubuntu 26.04 LTS moderniseert standaardapplicaties

Ubuntu 26.04 LTS krijgt een vernieuwde set standaardapplicaties. Canonical heeft bevestigd dat zowel de Totem-videospeler als GNOME System Monitor worden vervangen door modernere alternatieven die beter aansluiten op de huidige GNOME-omgeving.

De nieuwe versies van Ubuntu moeten volgens Canonical een consistenter en gebruiksvriendelijker geheel vormen, waarbij de applicaties visueel en functioneel aansluiten op de rest van het desktopplatform.

De overstap houdt in dat Totem plaatsmaakt voor Showtime, een mediaspeler die upstream binnen GNOME 49 al gezien wordt als de opvolger. Showtime biedt een meer eigentijdse, meeslepende interface en maakt gebruik van GTK4 en libadwaita, wat zorgt voor een uniforme integratie met andere GNOME-toepassingen. Totem is al jaren onderdeel van Ubuntu, maar Canonical ziet Showtime als een geschikter hulpmiddel voor de gemiddelde gebruiker van de komende LTS-versie.

De vervanging van GNOME System Monitor door Resources is inhoudelijk de opmerkelijkste keuze. Resources is geen officieel GNOME-kernonderdeel maar maakt deel uit van de curated GNOME Circle. De ontwikkelaar omschrijft het programma als eenvoudig inzetbaar maar krachtig genoeg om zowel hardwaregebruik als actieve processen overzichtelijk in beeld te brengen. Canonical heeft aangegeven dat verschillende alternatieven zijn bekeken. Een interne afweging gaf Resources de voorkeur boven Mission Center, vooral omdat Resources betere ondersteuning biedt voor toegankelijkheidsfuncties, wat volgens Canonical essentieel is voor een LTS-release.

Resources is beschikbaar via Flathub

Zowel Showtime als Resources zijn nu al te gebruiken. Showtime kan in Ubuntu 25.10 direct worden geïnstalleerd vanuit de pakketbronnen met een eenvoudige apt-opdracht. Resources is beschikbaar via Flathub, dat door de ontwikkelaar wordt gezien als het officiële distributiekanaal.

Gebruikers die de bestaande applicaties prefereren, hoeven zich geen zorgen te maken. Totem en GNOME System Monitor blijven beschikbaar in de Ubuntu-archieven. Bij een upgrade naar Ubuntu 26.04 LTS worden de nieuwe toepassingen naast de oude geplaatst, zodat gebruikers zelf kunnen bepalen wat ze behouden. Alleen nieuwe installaties zullen standaard de vernieuwde applicaties bevatten.

Ubuntu 26.04 LTS, met de codenaam Resolute Raccoon, verschijnt in april 2026 en krijgt zoals gebruikelijk vijf jaar ondersteuning, wat de levensduur tot 2031 brengt.