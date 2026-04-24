Canonical brengt Ubuntu 26.04 LTS uit met focus op enterprise

Canonical heeft Ubuntu 26.04 LTS uitgebracht, een nieuwe langetermijnversie van de Linux-distributie Ubuntu die gericht is op stabiliteit, beveiliging en inzet in zakelijke omgevingen. De release, met de codenaam Resolute Raccoon, volgt de gebruikelijke tweejaarlijkse cyclus van LTS-versies en krijgt meerdere jaren ondersteuning met updates en beveiligingspatches.

De nadruk ligt op een combinatie van modernisering en risicobeperking. Canonical kiest voor een bredere inzet van geheugenveilige softwarecomponenten, waaronder delen van het systeem die in Rust zijn herschreven. Daarmee probeert de ontwikkelaar een categorie kwetsbaarheden aan te pakken die al jaren een rol speelt in besturingssystemen. Tegelijk blijft Ubuntu aansluiten bij recente ontwikkelingen in hardware en cloudomgevingen, met een nieuwe Linux-kernel en optimalisaties voor datacenters en publieke cloudplatforms.

Op beveiligingsgebied valt vooral de standaardisering van schijfversleuteling op die gekoppeld is aan hardwarematige beveiligingsmodules. Daardoor wordt het lastiger om gegevens te benaderen buiten het originele apparaat. Daarnaast breidt Canonical de mogelijkheid uit om kernelupdates door te voeren zonder herstart van systemen, een functie die nu ook beschikbaar komt voor Arm-gebaseerde omgevingen.

Een belangrijk speerpunt is ondersteuning voor AI- en machine learning-workloads. De distributie levert standaard toegang tot software-ecosystemen van chipfabrikanten, waardoor ontwikkelaars minder afhankelijk zijn van externe repositories. Daarmee wil Canonical de drempel verlagen voor het bouwen en uitrollen van AI-toepassingen. Daarbij gaat het onder meer om ondersteuning voor CUDA en ROCm, met aanvullende netwerktechnologieën via officiële kanalen.

Ubuntu 26.04 LTS is bovendien de eerste release met de nieuwe Linux 7.0-kernel, die kort voor de release verscheen. Die kernel introduceert onder meer ondersteuning voor recente Intel-processors uit de Core Ultra Series 3, inclusief optimalisaties voor geïntegreerde grafische chips en neurale verwerkingseenheden.

Definitieve overstap naar Wayland op desktop

Ook op desktopgebied zijn veranderingen zichtbaar. Ubuntu zet definitief de stap naar Wayland als standaard grafische server, wat moet zorgen voor vloeiendere weergave en betere ondersteuning voor moderne hardware. De gebruikersomgeving krijgt daarnaast een vernieuwde softwarewinkel en verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid en rechtenbeheer van applicaties.

Voor zakelijke gebruikers breidt Canonical de integratie met beheertools en identiteitsdiensten verder uit. Systemen kunnen eenvoudiger gekoppeld worden aan externe authenticatieproviders. Tegelijk wordt ingezet op confidential computing, waarbij gegevens tijdens verwerking versleuteld blijven met ondersteuning van hardwarefuncties.

Wat de levensduur betreft krijgt Ubuntu 26.04 LTS standaard ondersteuning tot 2031, met een verlengde periode tot 2036 via aanvullende support. Voor organisaties met langdurige afhankelijkheden bestaat bovendien de mogelijkheid om die ondersteuning verder op te rekken tot 2041, meldt Neowin.