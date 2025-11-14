Canonical maakt sprong naar 15 jaar Ubuntu LTS-support

Canonical meldt dat het de Legacy add-on voor Ubuntu Pro uitbreidt. Daarmee bedraagt de ondersteuningstermijn voor LTS-versies van Ubuntu nu 15 jaar.

Volgens een blogbericht van Canonical geldt deze regeling vanaf Ubuntu 14.04 LTS en is die bedoeld voor langdurige productie-omgevingen waarin hardware-afhankelijkheid of strikte compliance ertoe leidt dat regelmatige grote upgrades problematisch zijn.

Eerder bestond de onderhoudsperiode voor een LTS-release uit vijf jaar reguliere beveiligingsupdates gevolgd door vijf jaar via de ESM-dienst (Expanded Security Maintenance). In 2024 werd de Legacy add-on geïntroduceerd waarmee twee extra jaren ondersteuning mogelijk werden, waardoor het totaal op twaalf jaar kwam. Nu kondigt Canonical aan dat de extra periode wordt uitgebreid tot vijf jaar, waarmee het totaal op vijftien jaar komt te liggen.

Een eerdere stap in deze richting werd al gezet in maart 2024, toen Canonical aankondigde dat de ondersteuningstermijn voor Ubuntu LTS-releases werd uitgebreid naar twaalf jaar. Volgens Canonical werd deze verlenging mogelijk via de combinatie van vijf jaar standaardonderhoud, vijf jaar Expanded Security Maintenance en een nieuwe Legacy-add-on die daar nog eens twee jaar bovenop legde.

Gedurende deze vijftien jaar biedt Ubuntu Pro continu beveiligingsonderhoud over de volledige Ubuntu-basis, de kernel en belangrijke open-sourcecomponenten. Canonical’s beveiligingsteam geeft aan dat zij actief kwetsbaarheden (kritiek, hoog en geselecteerd middelmatig) scannen, triëren en backporten zodat organisaties beveiliging blijven behouden zonder dat zij gedwongen worden tot disruptieve grote upgrades die compatibiliteit of certificering in gevaar kunnen brengen.

Optioneel break/fix-support

Break/fix-support blijft een optioneel add-on-onderdeel waarmee toegang tot het ondersteuningsteam van Canonical mogelijk is bij productieproblemen. De scope van de Legacy add-on zelf blijft ongewijzigd; alleen de tijdsduur wordt verlengd.

Voor bestaande Ubuntu Pro-abonnementen verandert er niets: er is geen herregistratie of herinstallatie nodig en er zijn geen onverwachte migratieprojecten vereist. De Legacy add-on is beschikbaar nadat de eerste tien jaar (vijf jaar standaard + vijf jaar ESM) verstreken zijn, en de prijs voor deze verlengde dekking bedraagt ongeveer 50 procent meer dan de standaard Ubuntu Pro-kost. Met de nieuwe regeling is Ubuntu 14.04 LTS nu ondersteund tot april 2029, vijftien jaar na de oorspronkelijke release-datum.