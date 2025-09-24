Microsoft voegt AI-functies toe aan GitHub Copilot en Azure Migrate

Microsoft kondigde tijdens de Migrate and Modernize Summit nieuwe functies aan voor GitHub Copilot en Azure Migrate.

De uitbreidingen moeten het moderniseren van legacy-applicaties en het verplaatsen van workloads naar de cloud versnellen. Daarnaast introduceert het bedrijf een nieuw ondersteuningsprogramma onder de naam Azure Accelerate.

GitHub Copilot, de AI-assistent die door meer dan 150 miljoen ontwikkelaars wordt gebruikt, krijgt nu mogelijkheden om applicaties in Java en .NET automatisch te upgraden. Het systeem kan breaking changes en afhankelijkheden analyseren. En tevens migratiepaden voorstellen en zelfs beveiligingscontroles uitvoeren op aangepaste code. Voor Java is de moderniseringsfunctie direct beschikbaar. De .NET-variant blijft voorlopig in public preview. Microsoft benadrukt dat organisaties hiermee maanden werk kunnen terugbrengen tot enkele dagen.

Microsoft breidt ook Azure Migrate uit met agentic AI-functies. De dienst kan applicaties doorlichten voordat ze naar de cloud worden verhuisd en geeft daarbij advies over benodigde aanpassingen en kosteninschattingen. Nieuw is de integratie met GitHub Copilot, die samenwerking tussen ontwikkelaars en IT-afdelingen moet vereenvoudigen. Verder ondersteunt Azure Migrate nu meer databases en besturingssystemen, waaronder PostgreSQL en populaire Linux-distributies. De nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar in preview.

Microsoft Azure Accelerate

Naast de productupdates presenteerde Microsoft Azure Accelerate, een programma dat organisaties koppelt aan experts en financiële steun biedt bij migratie- en moderniseringsprojecten. Onderdeel daarvan is de Cloud Accelerate Factory, waarin Microsoft-engineers rechtstreeks samenwerken met klantenteams om implementaties van meer dan dertig Azure-diensten te versnellen.

Met de combinatie van GitHub Copilot, Azure Migrate en Azure Accelerate zet Microsoft in op een sterkere rol van AI in het moderniseren van applicaties en het vereenvoudigen van cloudmigraties. Het bedrijf ziet technische schuld als een van de grootste obstakels voor innovatie en positioneert agentic AI als de oplossing om sneller en met meer vertrouwen de overstap te maken naar moderne platformen.