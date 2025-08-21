GitHub lanceert agents panel voor naadloze Copilot-samenwerking

GitHub introduceert agents panel, een nieuwe interface die ontwikkelaars helpt om vanuit elke pagina op github.com taken te delegeren aan Copilot coding agent. De tool moet de workflow verbeteren door het mogelijk te maken om AI-agents als teamlid in te zetten.

Het agents panel is ontworpen voor eenvoudige bediening. Gebruikers kunnen met simpele prompts nieuwe taken starten, zoals “Add integration tests for LoginController” of “Add a dark mode/light mode switcher”. Het is ook mogelijk om naar specifieke GitHub issues of pull requests te verwijzen voor context.

Voor complexere scenarios kunnen ontwikkelaars meerdere taken parallel uitvoeren. Zo kunnen bijvoorbeeld unit tests voor verschillende bestanden tegelijkertijd worden toegevoegd. Het systeem analyseert de natuurlijke taalinstructies en zet deze om in concrete actiestappen.

Dankzij het Model Context Protocol heeft Copilot leestoegang tot repository-data op GitHub en kan het webpagina’s bekijken voor validatie via de Playwright MCP Server. Ook kunnen aangepaste MCP-servers worden gekoppeld om specifieke functionaliteit toe te voegen.

Copilot werkt als teamlid op de achtergrond

De afgelopen maanden hebben AI-agents een steeds prominentere rol gekregen in ontwikkelingsworkflows. Microsoft maakte eerder dit jaar van GitHub Copilot een volwaardige AI-agent die zelfstandig kan redeneren en beslissingen kan nemen. Nu breidt GitHub deze mogelijkheden uit met het agents panel.

Het nieuwe panel vormt een mission control center voor agentic workflows. Ontwikkelaars kunnen nu vanuit elke pagina op github.com taken toewijzen aan Copilot zonder hun huidige werk te onderbreken. De AI-agent werkt vervolgens op de achtergrond en levert een conceptversie van een pull request op wanneer de taak voltooid is.

Copilot coding agent functioneert daarmee als een volledig teamlid. Het systeem draait in de cloud, kan meerdere taken parallel uitvoeren en blijft actief, zelfs wanneer de computer van de gebruiker uitstaat. De agent heeft toegang tot een beveiligde omgeving waarin builds, tests en linters kunnen worden uitgevoerd zonder dat voor elke stap toestemming nodig is.

Integratie met ontwikkelomgevingen

Naast het webgebaseerde agents panel is Copilot coding agent ook beschikbaar in andere ontwikkelomgevingen. In VS Code kunnen gebruikers taken delegeren via de GitHub Pull Requests-extensie. Ook JetBrains IDEs en Visual Studio ondersteunen de functionaliteit via Copilot Chat.

Op mobiele apparaten werkt de agent via GitHub Mobile, waardoor taken ook onderweg kunnen worden toegewezen. Voor tools die compatibel zijn met het Model Context Protocol is integratie eveneens mogelijk.

Sinds de oorspronkelijke lancering heeft GitHub verschillende verbeteringen doorgevoerd. De agent is nu beschikbaar voor alle betaalde Copilot-abonnees en gebruikt slechts Ã©Ã©n premium request per sessie. Ook zijn er verbeteringen aangebracht aan de browser-integratie voor het valideren van wijzigingen.

Het agents panel en Copilot coding agent zijn per direct beschikbaar als een public preview voor alle betaalde Copilot-gebruikers. Beheerders moeten mogelijk eerst het Copilot coding agent-beleid inschakelen voordat teams de functionaliteit kunnen gebruiken.