Verzet tegen Googles Android-verificatie groeit onder ontwikkelaars

Een groep ontwikkelaars startte de petitie Keep Android Open uit protest tegen een nieuwe maatregel van Google. Dat bedrijf wil vanaf 2026 een verplichte centrale registratie invoeren voor iedereen die apps ontwikkelt. Of die apps voor het Android-platform verspreidt.

Volgens de initiatiefnemers betekent dit een inperking van de vrijheid van ontwikkelaars en gebruikers. Google zelf stelt dat de maatregel noodzakelijk is om de veiligheid van het ecosysteem te verbeteren.

De petitie is volgens The Register opgezet door softwareontwikkelaar Marc Prud’hommeaux. Hij is bestuurslid van het open-sourceplatform F-Droid en oprichter van de alternatieve iOS-appwinkel App Fair. Prud’hommeaux publiceerde een open brief waarin hij toezichthouders wereldwijd opgeroept onderzoek te doen naar de machtspositie van Google.

Volgens Prud’hommeaux en andere ondertekenaars vormt de nieuwe registratieplicht een ongekende uitbreiding van Googles controle over het Android-ecosysteem. Het is volgens hen een bedreiging voor innovatie, concurrentie, privacy en gebruikersvrijheid.

De maatregel, waarover Techzine in augustus schreef, houdt in dat alle apps op gecertificeerde Android-apparaten afkomstig moeten zijn van een geverifieerde ontwikkelaar, ook wanneer ze buiten de Play Store worden verspreid. Ontwikkelaars moeten zich registreren via een nieuwe Android Developer Console en hun identiteit bevestigen met persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Voor ontwikkelaars die al via de Play Store publiceren, verandert weinig, omdat daar sinds 2023 al een verificatieplicht geldt. Volgens Google is de nieuwe stap nodig om misbruik en malware tegen te gaan, vooral bij apps die buiten de Play Store worden geïnstalleerd.

Maatregel tast open karakter Android aan

De tegenstanders wijzen erop dat deze verplichting het open karakter van Android ondermijnt. Zij vrezen dat ontwikkelaars niet langer zelfstandig apps kunnen delen zonder voorafgaande goedkeuring van Google, en dat gebruikers afhankelijk worden van het oordeel van één bedrijf over wat zij op hun toestel mogen installeren. Bovendien zou de maatregel de concurrentie belemmeren door alternatieve distributieplatformen zoals F-Droid of commerciële appstores te verzwakken.

In de open brief wordt verder benadrukt dat de registratieplicht gevolgen kan hebben voor digitale soevereiniteit en vrije software-ontwikkeling. Prud’hommeaux zegt dat hij inmiddels contact heeft met toezichthouders in de Verenigde Staten, Brazilië en Europa, die de plannen van Google onder de loep nemen.