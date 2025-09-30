OutSystems maakt Agent Workbench algemeen beschikbaar

OutSystems lanceert Agent Workbench voor bedrijven die met AI-agents meer waarde uit hun digitale processen willen halen. De algemeen beschikbare versie van Agent Workbench is uitgebreider dan de eerder aangekondige testversie, met onder andere ondersteuning voor een breder aanbod van LLM’s en een agent marketplace.

Agent Workbench helpt organisaties AI-agents te bouwen die zelfstandig taken uitvoeren in verschillende bedrijfsprocessen. Waar veel bedrijven vastzitten in AI-pilots zonder concrete resultaten, biedt OutSystems een platform dat direct aan de slag kan met bestaande workflows. Volgens het bedrijf levert dit AI-agents op waarvan gebruikers de bedrijfsimpact snel kunnen waarnemen.

Resultaten uit testprogramma

De resultaten uit het early access-programma laten zien wat zoal mogelijk is. Axos Bank ontwikkelde een intelligente agent die error logs analyseert en bruikbare aanbevelingen genereert. Dit bespaart het team aanzienlijk tijd bij het oplossen van technische problemen.

Thermo Fisher Scientific zette een Customer Escalation Agent in die ongestructureerde klantgegevens interpreteert. Dit zorgt ervoor dat menselijke tussenkomst overbodig wordt tijdens het eerste contact met klanten.

“We gaan het gebruik van AI-mogelijkheden binnen OutSystems verder uitbreiden om direct resultaat te behalen, zonder dat we hoeven te investeren in specialistische AI-rollen”, verklaarde Kevin Hearn van Axos Bank tijdens de presentatie.

Uitbreiding van ondersteuning

In de algemeen beschikbare Agent Workbench breidt het aantal ondersteunde LLM’s uit. Naast AWS Bedrock, Azure OpenAI en Anthropic-modellen, werkt Agent Workbench nu ook met Gemini, Cohere, Mistral, Databricks en IBM WatsonX.

Het platform biedt ook ondersteuning voor aangepaste modellen via VertexAI en open-source alternatieven via HuggingFace. Deze flexibiliteit stelt organisaties in staat hun eigen AI-strategie te volgen zonder vendor lock-in.

Prebuilt agents

Een belangrijke toevoeging is de agent marketplace. Hier kunnen organisaties prebuilt agents vinden voor veelvoorkomende bedrijfsprocessen. TeamWork ontwikkelde bijvoorbeeld een multi-agent systeem dat routinematige tickets automatisch afhandelt, zodat supportteams zich kunnen richten op complexere vraagstukken.

De marketplace ondersteunt ook het Model Context Protocol (MCP), waardoor agents directe toegang krijgen tot bedrijfssystemen en externe tools. Dit versnelt de implementatie aanzienlijk.

Volgende stap in AI

De lancering van Agent Workbench is de nieuwste stap in OutSystems’ AI-strategie. Het bedrijf bracht eerder AI Builder uit, een tool voor het ontwikkelen van AI-toepassingen binnen het low-code platform.

OutSystems Mentor maakte het eerder al mogelijk om met natuurlijke taal complete applicaties te genereren. Agent Workbench vormt hier een mooie aanvulling op door specifiek in te spelen op de behoefte aan zelfstandig werkende AI-assistenten. Het platform biedt controle via beleid, traceerbaarheid en compliance gedurende de hele levenscyclus van AI-agents. Voor organisaties die agentic AI willen invoeren zonder de risico’s van ongecontroleerde AI-experimenten.

Kersverse CEO

Paulo Rosado, oprichter van OutSystems, leidde zijn bedrijf 24 jaar lang door ontwikkelingen van onder andere de cloud, DevOps, low-code en AI. Deze laatste ontwikkeling is nog volop bezig met nu een stap naar agentic AI. Daar besluit Rosado af te haken om van zijn pensioen te genieten, wat tegelijk de eerste CEO-wissel ooit binnen OutSystems markeert.