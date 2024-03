Softwareontwikkelaar OutSystems komt met een eigen GenAI-tool voor het bouwen van low-code apps. De tool met de naam AI Builder komt beschikbaar binnen het OutSystems Developer Cloud-platform. Volgens het bedrijf kunnen ontwikkelaars hiermee makkelijker en veiliger GenAI integreren in hun applicaties en diverse ontwikkelwerkzaamheden sneller realiseren.

Volgens een blog op de eigen website moet de komst van AI Builder ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker GenAI-applicaties in hun bedrijfsprocessen en -strategie kunnen integreren en daarmee hun digitale transitie verbeteren. Daarnaast kunnen zij via deze tool het gebruik van AI standaardiseren en veiliger maken, is de gedachte.

OutSystems AI-strategie

De nieuwe tool AI Builder is de meest recente uitvoering van de op drie punten gebaseerde AI-strategie van de low-codeplatformaanbieder. Dit betreft het gebruiken van GenAI voor het versnellen van applicatieontwikkeling, het toepassen van GenAI in de hele ontwikkellevenscyclus voor het verbeteren van de security, prestaties en flexibiliteit, en als laatste het bouwen van GenAI-applicaties voor het versnellen van de (digitale) ontwikkeling van bedrijven.

Functionaliteit

De tool biedt bedrijven onder meer de mogelijkheid om zonder codekennis op maat gemaakte AI-agents te ontwerpen, configureren en te gebruiken. Hiervoor biedt de Amerikaanse low-codeaanbieder met een vestiging in Utrecht een drietal vooraf gemaakte templates: een agent voor het vertalen van productbeschrijvingen, het samenvatten van documenten en het genereren van technische documenten.

Daarnaast zorgt de GenAI-tool voor een library van GenAI-applicaties, zoals een geautomatiseerde applicatie voor ticketing en een BI-applicatie die supportverzoeken samenvat.

Verder biedt de tool de mogelijkheid geïntegreerde controles uit voeren voor toegang en prestaties van applicaties. Met het meten van deze gegevens kan de betrouwbaarheid van de resultaten worden verbeterd en privacy- en compliance-problemen voorkomen.

Azure OpenAI en Amazon Bedrock

De tool werkt met behulp van menselijke digitale interacties en levert direct context-aware antwoorden en acties met zo min mogelijke menselijke tussenkomst. De onderliggende compatibele LLM’s zijn Microsoft Azure OpenAI of de foundation-modellen die via Amazon Bedrock beschikbaar zijn.

Gebruikers kunnen deze LLM’s weer koppelen aan unieke (eigen) kennisbronnen en natural language-instructies hieraan toevoegen voor gebruik binnen de te ontwikkelen applicaties. Daarnaast versimpelt AI Builder het ontwikkelproces en stelt het klanten in staat ingewikkelde GenAI-oplossingen naar eigen inzicht aan te passen en uit te rollen.

Daarnaast zou de GenAI-tool klanten helpen bij het versnellen van hun innovatie en het verbeteren van de operationele efficiency.

