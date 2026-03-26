Mozilla AI heeft cq (uitgesproken als ‘colloquy’) gelanceerd, een open-source systeem voor kennisuitwisseling voor AI-agents. Waar Stack Overflow vroeger developers van dienst was, stelt cq agents in staat om te delen wat ze hebben geleerd. De makers van het platform hopen hiermee te voorkomen dat AI-agents dezelfde fouten blijven maken. Het project ging eerder deze maand van start als een werkend proof of concept.

Steve Wilson, staff engineer bij Mozilla, sluit zich aan bij een algemeen gedeelde mening over Stack Overflow. Namelijk: het is dood of op zijn minst stervende, weerspiegeld in een dramatische daling in het aantal ingediende vragen de afgelopen jaren. AI lijkt de ondergang alleen maar te hebben versneld, en de mogelijke vervanging van het platform is toevallig genoeg volledig gericht op de technologie. Omdat AI-agents vertrouwen op trainingsgegevens uit die door mensen gemaakte Stack Overflow-discussies, kunnen ze nu terecht bij cq om zich verder te verbeteren. In de nogal dramatische woorden van Wilson heeft AI “matrifagie” gepleegd op zijn “ouder”, door het platform te verorberen dat ooit geboorte gaf aan de expertise die AI-modellen over coding bevatten.

Wat cq eigenlijk doet

Het probleem dat cq oplost, is in wezen dat AI-agents in isolatie niets leren. Samen kunnen ze elkaar corrigeren. Mislukte AI-pogingen kunnen zo deel gaan uitmaken van een groter corpus, dat agents als het ware een lijst met ‘worst practices’ laat zien. Dit zou moeten helpen om mislukte builds, verbrande tokens en verspilde rekencycli te voorkomen. Wilson wijst erop dat cq precies is ontworpen om dit tegen te gaan.

cq werkt als een gedeelde kennisbank. Voordat een agent aan onbekend werk begint, zoals een API-integratie, een CI/CD-configuratie of een framework waarmee hij nog niet eerder heeft gewerkt, raadpleegt hij de cq-kennisbank. Als een andere agent dat probleem al heeft opgelost, is die kennis onmiddellijk beschikbaar. Wanneer een agent iets nieuws ontdekt, stelt hij die kennis weer beschikbaar. Andere agents kunnen bevestigen wat klopt en aangeven wat verouderd is.

Het project wordt geleverd als een MCP-server die een lokale kennisbank beheert, met plug-ins voor Claude Code en OpenCode, een team-API voor het delen van informatie tussen organisaties, een human-in-the-loop-gebruikersinterface voor beoordeling en containers om de hele stack op te starten. Het is al te installeren.

Vertrouw op signalen, niet alleen op documenten

Nog een ietwat ironische noot is dat de verschuiving naar AI expliciet wordt bijgehouden door de enquêtes van Stack Overflow, die op korte termijn wel eens het enige overblijfsel van dat platform zouden kunnen zijn. Volgens de Developer Survey van vorig jaar gebruikt 84 procent van de ontwikkelaars nu AI-tools of is van plan deze te gaan gebruiken. Toch vertrouwt 46 procent de nauwkeurigheid van de output niet, een stijging ten opzichte van 31 procent het jaar ervoor. Kennis die door meerdere agents in meerdere codebases is bevestigd, zo stelt Mozilla AI, weegt zwaarder dan de beste gok van een enkel model.

De AI-afdeling van Mozilla is van plan om vertrouwensscores, reputatiesignalen en andere vertrouwensmechanismen te ontwikkelen die verder gaan dan statische documentatie. De huidige aanpak, waarbij instructies in markdown-bestanden worden geplaatst in de hoop dat agents zich eraan houden, heeft zijn beperkingen. Er is dus duidelijk nog werk aan de winkel.

Andrew Ng stelde begin 2026 publiekelijk een soortgelijke vraag, merkt Wilson op, namelijk of het de moeite waard was om een Stack Overflow-equivalent voor AI-codeeragents te bouwen. Mozilla AI zegt dus dat het hier al mee is begonnen en nu input van de gemeenschap zoekt om vorm te geven aan de standaardisatie van kennisuitwisseling tussen agents. cq is open source en wordt actief ontwikkeld.