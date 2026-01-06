Stack Overflow stort in, daling in aantal vragen van 78 procent

Het aantal vragen op Stack Overflow daalde in december 2025 met 78 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ontwikkelaars stappen massaal over naar AI-tools in hun IDE’s, waardoor het populaire ontwikkelaarsforum steeds minder relevant wordt.

In december 2025 werden slechts 3.862 vragen gesteld op Stack Overflow. Dat is een totale implosie vergeleken met het platform begin 2014, toen nog ruim 200.000 vragen per maand werden gepost. De verschuiving is duidelijk: developers gebruiken nu AI-assistenten zoals GitHub Copilot direct in hun IDE, waardoor ze het forum omzeilen. Dat was ook al de conclusie toen we vorig jaar naar de Stack Overflow-teloorgang keken, maar deze trend zet zich voort.

Volgend een Stack Overflow-enquête uit 2025 gebruikt of plant inmiddels 84 procent van de ontwikkelaars AI-tools, een stijging van 76 procent een jaar eerder. Deze snelle adoptie verklaart voor een deel de terugloop in forumactiviteit.

Toxische moderatie speelt rol

AI is echter niet de enige boosdoener. Veel gebruikers wijzen naar de vijandige behandeling door moderators, legt DevClass uit. Stack Overflow richt zich op een beperkt aantal ‘hoogwaardige’ vragen, maar dat beleid maakt het lastig om nieuwe gebruikers te krijgen.

Toch benadrukt Stack Overflow dat het aantal vragen geen goede maatstaf is. Maar het feit dat deelname aan de community lijkt te worden ontmoedigd, suggereert toch echt dat een afbrokkeling onvermijdelijk is. Reddit, dat zich als online forum niet op specifieke zaken richt, ontbeert een dergelijke houding. Het ligt voor de hand dat gebruikers die géén zin hebben om hun codeerhulp met AI te regelen, op dat platform bijvoorbeeld assistentie kunnen krijgen.

Impact op programmeertaaldata

De terugloop heeft hoe dan ook gevolgen voor data-analyse. De Redmonk Language-ranking voor programmeertalen gebruikt Stack Overflow voor de helft van zijn data, met de andere helft afkomstig van GitHub. Overigens is het meten van de populariteit van talen, zoals via de TIOBE Index, twijfelachtig. Een echte representatie van de onderlinge verhoudingen krijgen we simpelweg niet aangezien veel code achter slot en grendel in closed-source projecten zit.